Eishockey: Niederlage im Derby – Der EHC Bassersdorf muss unten durch Mit dem 2:7 gegen Wallisellen verlor der Zweitligist auch seine zweite Partie der neuen Meisterschaftssaison deutlich. Die problematische Infrastruktur-Situation der Bassersdorfer macht sich bemerkbar. Markus Wyss

Nicht nur in Sachen Infrastruktur, sondern auch im Derby meist den entscheidenden Schritt voraus: Wallisellen und Tim Genhart (links), der hier dem Bassersdorfer Fabian Jörg die Scheibe abluchst.

Foto: Sibylle Meier

Die Transferbilanz vor der aktuellen Saison legt den Schluss nahe, dass der EHC Bassersdorf derzeit nicht die begehrteste Adresse im Zürcher Regional-Eishockey ist. Den fünf Abgängen von Yannick Vollenweider, Christian Lombardi und Julian Hodel, die mit noch unbekanntem Ziel das Team verliessen, sowie von Marco Böni und Marco Stessel, die beide den Rücktritt gaben, stehen lediglich zwei Zuzüge gegenüber. Simon Figi wechselte aus Wallisellen und Fabian Jörg aus Bülach zu den Bassersdorfern. Dass es nicht mehr wurden, dürfte kaum mit dem Staff oder den Spielern zu tun haben – sondern mit der schwierigen Infrastruktur-Situation. Deren Probleme haben sich in jüngster Zeit akzentuiert. Der EHC Bassersdorf verfügt von Haus aus über keine eigene Eishalle, sondern ist in Kloten eingemietet und trainiert in der Flughafenstadt oder im benachbarten Wallisellen, häufig zu Randzeiten. An beiden Orten wurde oder wird rund um die Eisflächen noch immer gebaut. Für das Bassersdorfer 2.-Liga-Team, das keine eigene Garderobe hat, erweist sich insbesondere der erschwerte Zugang zur Klotener Stimo Arena als mühsam. Dass derlei Voraussetzungen nicht eben hilfreich sind, um neue Akteure anzulocken, versteht sich von selbst – vor allem, wenn sich andernorts die Bedingungen verbessern – wie etwa zuletzt in Wallisellen.