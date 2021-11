Eishockey: Klotens Siegesserie – Der EHC bricht die eigenen Rekorde Noch nie sind die Klotener in der Swiss League so erfolgreich in die Meisterschaft gestartet. Elf Siege in Folge feierten sie zwar schon einmal, doch nicht so bestechend wie unter Coach Tomlinson. Dominic Duss

Baumeister des Klotener Erfolgs: Trainer Jeff Tomlinson treibt seine Mannschaft unermüdlich an und von Sieg zu Sieg. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Wie der EHC am Dienstagabend die GCK Lions an die Wand spielte, das war beeindruckend. Bis zuletzt wurde der Druck aufrecht gehalten, und kurz vor Schluss verpasste die Top-Sturmlinie das «Stängeli» um Haaresbreite. Defensiv leisteten sich die Klotener kaum Fehler. Der grösste unterlief ihnen in der 20. Minute, als Lionel Marchand zu wenig abgeschirmt wurde, was zum einzigen Gegentreffer führte.

Auf das Tor von Sandro Zurkirchen – er bestritt erstmals in dieser Saison zwei Partien hintereinander, weil Dominic Nyffeler angeschlagen pausieren musste – liess Kloten nur 21 Schüsse zu. Die meisten davon waren harmlos. Und offensiv gaben die Flughafenstädter Vollgas, wovon ihre 100-prozentige Powerplay-Ausbeute und 44 Torschüsse zeugen. Bereits am Sonntag gegen Visp war das Verhältnis mit 45:27 stark gewesen, woraus ein 5:1-Heimsieg resultiert hatte.