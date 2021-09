Eishockey: 5:1-Heimsieg in der MSL – Der EHC Bülach begeistert schon an der Premiere Die Eisbären gehen in ihrem ersten Saisonspiel vor über 200 Fans in der Hirslen erfolgreich auf Bullenjagd: Bülach überzeugt beim 5:1 über die Düdingen Bulls das Publikum und den eigenen Trainer. Jean-Michel Thomet

Sascha Figi und seine Bülacher Mitspieler setzen sich gegen die Düdingen Bulls (im Bild Alessio Vezzoli) nicht nur in dieser Szene klar das Nachsehen. Foto: Madeleine Schoder

Endlich wieder Freunde treffen, gemeinsam eine Wurst geniessen und sich am Saisonstart der Bülacher Eisbären erfreuen – die 232 erschienenen Fans genossen dank der Covid-Zertifikatspflicht die neue Normalität am ersten Heimspiel-Abend seit bald elf Monaten in der Eishalle Hirslen sehr. Zumal die Spieler der Gastgeber massgeblich zum Eishockey-Festabend aus einheimischer Sicht bei trugen. Denn die Eisbären wirkten richtiggehend heiss und legten los wie die Feuerwehr. Der starke Düdinger Torhüter Colin Stauffacher stand immer wieder im Mittelpunkt, konnte aber die verdiente 3:1-Führung im ersten Drittel durch Andrin Epprecht, Sebastian Bardh und Lenart Markun auch nicht verhindern.