Eishockey: Nach Sieg in Arosa – Der EHC Bülach darf noch ein wenig weiter hoffen Die Eisbären gewinnen mit 3:2 auch das dritte von vier Saisonspielen gegen Arosa. Der Auswärtssieg verbessert ihre Chancen auf den Playoff-Einzug in der MSL allerdings kaum. Peter Weiss

Davide Bertoni (links) und seine Aroser Mitspieler scheinen Michael Leu und dem EHC Bülach zu liegen. Wie im Heimspiel am 12. Januar, aus dem die Aufnahme stammt, setzten sich die Eisbären drei Wochen später auch im Bündner Ferienort durch. Foto: Raisa Durandi

Der neunfache Schweizer Meister, der starke Ambitionen auf den Aufstieg in die Swiss League hegt, hat sich in der laufenden Saison in der dritthöchsten Spielklasse definitiv als Bülacher Lieblingsgegner der Bülacher entpuppt. 10 von 12 möglichen Punkten aus den vier Qualifikations-Partien gegen Arosa erbeuteten die Eisbären, die als Tabellenelfter und Vorletzter am Mittwoch im Bündner Ferienort. Die lange Anfahrt mit den finalen 371 Kurven auf der Strasse durch das Schanfigg schien das Team von Trainer Ramon Schaufelberger nicht nur auf die Höhe, sondern auch gleich auf volle Betriebstemperatur zu bringen. Denn vor den fast 900 Fans im Sport- und Kongresszentrum gelang den Spielern von Cheftrainer Ramon Schaufelberger der Auftakt wunschgemäss.