Eishockey: Sieg in der MHL – Der EHC Bülach doppelt in Seewen nach Mit ihrem 3:1-Erfolg in der Zentralschweiz setzen sich die Eisbären erneut gegen ein Spitzenteam der Liga auswärts durch. Cheftrainer Ramon Schaufelberger sah im Vergleich zum 5:4 n.P. in Thun eine weitere Steigerung. Peter Weiss

Er spielt seine Klasse aus: Fabian Ganz (hier während des Gastspiels in Thun) trifft im ersten Bülacher Powerplay zum 3:1-Endstand für die Eisbären in Seewen. Foto: Sam Buchli

«Das war nochmal ein Schritt vorwärts», kommentiert Ramon Schaufelberger. «In Thun sind wir ja zuerst 0:3 hinten gelegen und haben uns dann zurückgekämpft, was so nicht immer gelingen kann. In Seewen sind wir gar nicht erst in Gefahr geraten, den Match zu verlieren.» Mit einem «Rucksack voller Selbstbewusstsein», den sie nach dem Coup beim Tabellenzweiten mitgenommen hätten, seien seine Spieler zum Gastspiel in der Zentralschweiz angetreten, schilderte der Bülacher Cheftrainer. Und da sie von Anfang an bereit gewesen seien, hätten sie sich nicht nur vieles vorgenommen, sondern auch umgesetzt.