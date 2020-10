Eishockey: Heimerfolg in der MSL – Der EHC Bülach erkämpft sich das bessere Ende Im bereits dritten Heimspiel der Saison haben die Eisbären den zweiten Sieg gefeiert: Gegen Lyss setzten sie sich nach einem verlorenen Startdrittel noch 5:3 durch. Peter Weiss

Neuzuzug Andreas Ambühl (hier im Heimspiel gegen Arosa) zeigt mit seinen beiden Treffern im Mitteldrittel gegen Lyss jene Skorerqualitäten, wegen derer ihn die Bülacher Verantwortlichen vom Erstligisten Wil in die Hirslen gelockt haben. Foto: Christian Merz

Vor der ansehnlichen Kulisse von 322 Zuschauerinnen und Zuschauern gelang den Eisbären der Start in die Partie nicht eben ideal: Kaum auf dem Eis, wurden sie nach 46 Sekunden durch Christopher Smiths Treffer zum 1:0 für die Gäste eiskalt erwischt. Er und seine beiden Sturmpartner von der ersten Lysser Linie sollten sich im Verlauf des Abends als die gefährlichste Formation der Berner Seeländer entpuppen, gingen doch alle drei Treffer ihres Teams auf ihr Konto. Den Bülachern gelang im ersten Drittel dagegen wenig nach Wunsch. So kamen sie zwar früh zu drei Überzahlsituationen in Serie, liessen sie aber alle ungenutzt. Und kurz, nachdem Nicola Bardh (17.) bei numerischem Gleichstand zum 1:1 ausgeglichen hatte, legten die Gäste erneut vor: 59 Sekunden vor dem Drittelsende traf Gauthier Girardin, der Center der ersten Linie, auf Pass Smiths zum 1:2.