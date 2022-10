Eishockey: Sieg im Penaltyschiessen – Der EHC Bülach erkämpft sich eine spektakuläre Wende Bis zur 37. Minute lagen die Eisbären beim MHL-Tabellenzweiten Thun 0:3 zurück. Am Ende gewinnt das Team von Cheftrainer Ramon Schaufelberger 4:3 nach Penaltyschiessen und beendet damit seine Negativserie. Peter Weiss

Mit viel Betrieb vor dem gegnerischen Tor auch einmal einen einfachen Treffer erzwingen: Was Sascha Figi und Robin Ganz hier im Heimspiel gegen Arosa versuchten, gelang ihnen in der Schlussminute zum 3:3 in Thun, mit Ganz als Vorbereiter und Figi als Vollstrecker. Foto: Leo Wyden

Viermal in Folge hatten die Bülacher zuvor verloren, zuletzt gingen sie dreimal in der heimischen Hirslen nach der regulären Spielzeit als Verlierer vom Eis. Dass sie nun, in ihrem dritten Auswärtsspiel der neuen MHL-Saison, wieder Punkte erbeuteten, erscheint so fast schon logisch. Auch wenn sie in der Thuner Eishalle Grabengut auf ein Spitzenteam der Liga trafen, und noch dazu mit nur drei Blöcken antreten konnten. Doch Cheftrainer Ramon Schaufelberger sah seine Eisbären von Beginn an als dem Tabellenzweiten ebenbürtig.