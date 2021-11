Eishockey: Auswärtssieg in der MSL – Der EHC Bülach gibt sich beim Schlusslicht keine Blösse Die von sieben Langzeitausfällen geplagten Eisbären haben in eindrücklicher Manier auf das 2:10 in Basel reagiert. Beim Tabellenletzten Wiki-Münsingen gewann Bülach klar 6:2. Jean-Michel Thomet

Lukas Walder (Zweiter von links) und sein Sturmpartner Nico Andersen haben gut lachen: Eine Woche nach der 2:10-Pleite in Basel setzt sich ihr ersatzgeschwächtes Bülacher Team beim Tabellenletzten Wiki-Münsingen deutlich durch. Archivfoto: Leo Wyden

Ein so klarer Erfolg war vor der Partie nicht zu erwarten gewesen. Denn das Schlusslicht der MSL-Tabelle hatte bei fünf seiner bis dato neun Niederlagen mit nur einem oder zwei Toren Unterschied den Kürzeren gezogen. Das wiederum erklärt die missliche Tabellensituation der Berner, sagt jedoch auch einiges über ihre Kampf- und Spielstärke aus. Da Wiki-Münsingens Heimstätte, die Sagibachhalle in Wichtrach, sich in der Vergangenheit immer wieder als hartes Pflaster für sie erwiesen hatte, gingen die Eisbären zusätzlich gewarnt in dieses Gastspiel.