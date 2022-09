Eishockey: 7:1-Sieg im Cup-Derby – Der EHC Bülach hängt Wallisellen erst im Schlussdrittel ab Zwei Drittel lang taten sich die Eisbären in Wallisellen schwer. Dann zeigte der Favorit dem ambitionierten Zweitligisten die Grenzen auf. Für den nahenden Start zur Meisterschaft scheinen beide Teams bereit. Peter Weiss

Viel Betrieb vor dem von Oliver Kaiser gehüteten Walliseller Tor: Bülachs Gianluca Zanzi sucht einen Abnehmer für einen Pass. Foto: Francisco Carrascosa

40 Minuten lang dürfen die Walliseller unter den rund 180 Fans auf der neuen Tribüne der schmucken Kunsteisbahn im Sportzentrum auf ihr kleines Eishockey-Wunder hoffen. Zwar eröffnet Neuzuzug Nicolas Marzan in der 7. Minute der Partie der 4. Qualifikationsrunde zum National Cup das Skore für die zwei Klassen höher spielenden Bülacher. Doch Sven Seiler gelingt nur 27 Sekunden später mit dem Gegenangriff der Ausgleich. In der Folge haben die haushohen Favoriten aus der dritthöchsten Liga, die neuerdings MHL heisst, mehr vom Match und kommen zu Chancen. Doch weil sich die Walliseller beherzt wehren – und auch, weil ihr Goalie Oliver Kaiser ganze vier Abschluss-Versuche mutterseelenallein auf ihn zustürmender Eisbären vereitelt, gehen beide Teams beim Stand von 1:2 in die letzte Pause. Nach dem zweiten Gegentreffer durch Leeroy Rüsi (27.), einem weiteren Bülacher Neuzuzug, hatten die Walliseller ihre Offensiv-Bemühungen verstärkt und sich gute Abschluss-Gelegenheiten erspielt.

Ins Schlussdrittel gehen die Gastgeber gar mit einem Mann mehr. Doch statt wieder auszugleichen, kassieren die Walliseller noch in Überzahl das 1:3 durch Ramón Diem. Und spätestens, nachdem Lukas Walder 38 Sekunden später auf 4:1 für die Eisbären erhöht, ist die Partie entschieden. «Da war bei uns zweimal die Aufgabenverteilung überhaupt nicht klar, was die Bülacher eiskalt ausgenutzt haben», kommentiert Wallisellens Trainer René Senger hernach. Das 0:5 verlorene Schlussdrittel wurmte ihn ebenso wie die Tatsache, dass mit einer Ausnahme ein Walliseller Puckverlust am Beginn jedes der sieben Gegentreffer stand. «Das Spiel mit der Scheibe hat nicht funktioniert, was immer wieder zu gefährlichen Turnovern geführt hat», befand Senger. Freilich fand er auch lobende Worte für sein Team: «Die Mannschaft hat viel Charakter gezeigt und mit ihrem grossen Kampfgeist die Leistungs-Unterschiede teilweise ausgeglichen. Sie hat die Mittelachse gut geschützt, sodass die Bülacher nur über die Flügel ihre Schnelligkeit ausspielen konnten. Und wir hatten zwei gute Goalies.»

Grünes Licht für Bülachs Start

Ramon Schaufelbergers Fazit fiel deutlich weniger positiv aus. «Erst in den letzten 20 Minuten hat die Mannschaft so gespielt, wie wir uns das vorher vorgenommen hatten, und dann auch ihre Pflicht erfüllt», befand der Bülacher Chefcoach. «Davor haben die Spieler Wallisellen zwar nicht unterschätzt – aber der letzte Zwick hat einfach gefehlt. Das Körperspiel war nicht da, wir hatten zu wenig Zug zum Tor, haben lieber hier noch ein Pässli und da noch ein Dribbling gespielt.» Dass es so auch nicht reichte, um einen Zweitligisten klar zu distanzieren, müsse seinen Spielern als Weckruf dienen. «Gegen nominell schwächere Gegner in unserer Liga dürfen wir nicht so auftreten, das muss jetzt jedem klar sein.»

In Bedrängnis: Nicolas Marzan und seine Bülacher Mitspieler halten Wallisellen dennoch in Schach, bevor sie im Schlussdrittel ihre Überlegenheit ausspielen. Foto: Francisco Carrascosa

Auch wenn sein Team diesen «Charaktertest nicht bestanden» habe, wie Schaufelberger es ausdrückte – vor dem Meisterschafts-Start, zu dem sein Team am kommenden Samstag auswärts bei den Düdingen Bulls antritt, ist dem Bülacher Trainer keineswegs bange. «Wir haben hart erarbeitet im Sommer und ich denke, wir sind in guter Form» schloss Schaufelberger. Auch die namhaften Akteure, auf deren Einsatz er in Wallisellen verzichtete, sollten bis zum MHL-Auftaktmatch ihre kleineren Blessuren auskuriert haben, kündigte er an.

Neue Eisbahn, neue Perspektiven

Auch für die Walliseller beginnt die neue Meisterschaft in der 2. Liga am kommenden Samstag, mit einem Gastspiel in Küssnacht am Rigi. In ihrer Gruppe 1, der sie nun zum dritten Mal in Folge angehören, treffen sie auch danach mehrheitlich auf Gegner aus der Innerschweiz sowie aus dem Tessin. Mit den Partien gegen Küsnacht und Bassersdorf stehen aber auch vier Zürcher Derbies auf dem Spielplan der Qualifikation. Auf den in die Gruppe zurückgekehrten Nachbarclub treffen die Walliseller bereits am Sonntag, 25. September in der Klotener Stimo Arena.

Die aktuelle Stärke der Konkurrenten in der Gruppe, in der Wallisellen in der vorigen Saison die Qualifikation im 2. Rang abgeschlossen hatte, sei schwierig einzuschätzen, sagt Team-Sportchef David Hug. Insbesondere, was sich bei den Tessiner Clubs getan habe, zu denen mit dem HC Ascona Rivers auch der Aufsteiger zählt, entziehe sich seiner Kenntnis. «Auf jeden Fall rechne mit einer ausgeglichenen Gruppe», meint Hug. Umso klarer benennt er dagegen das Saisonziel seines Teams: «Nachdem wir im Februar seit acht Jahren erstmals wieder die erste Playoff-Runde überstanden haben, soll es diesmal eine Runde weiter gehen, mindestens.»

Neue Möglichkeiten: Das neue Dach und die markant verbesserte Infrastruktur im Sportzentrum erleichtern in Wallisellen vieles. Foto: Francisco Carrascosa

Den Aufstieg in die 1. Liga haben sich die Glattaler heuer zwar nicht vorgenommen. «Aber wenn wir es sportlich schaffen sollten, müssten wir uns das gut anschauen», ergänzt er. Im Verbund der ZSC Lions, zu dem die Walliseller gehören, liesse sich damit die Lücke in der 1. Liga schliessen. Dass die Glattaler über derlei überhaupt nachdenken können, hat zu einem guten Teil mit ihrer markant verbesserten Infrastruktur zu tun. So nutzten sie etwa ihren neu eingerichteten Kraftraum für das Sommertraining und konnten bereits Anfang September zum Eistraining auf ihre Eisbahn im heimischen Sportzentrum zurückkehren.

«Nur schon das hilft enorm, vor dem Spöde-Umbau konnten wir immer erst Anfang Oktober in Wallisellen aufs Eis. Bis dahin mussten wir immer in verschiedenen Eishallen und meistens zu Randzeiten trainieren», schildert Hug, «da hat das Training schon mal um 22 Uhr angefangen.» Während der Saison werde das neue Dach über der sanierten Eisbahn den früher üblichen, bangen Blick auf die Wetterprognose und die mühsame Suche nach etwaigen Ersatzterminen und Ausweich-Spielorten obsolet machen. Kurz: die neue Infrastruktur bringe «in jeder Hinsicht eine echte Erleichterung und einen riesigen Sprung nach vorne.»

Konstanz auf Bank und Eis

Obwohl sich David Hug und die übrigen Walliseller Verantwortlichen daher nun auf sportlich Wesentlicheres konzentrieren können, peilen sie keinen kometenhaften Aufstieg, sondern vielmehr eine schrittweise Steigerung an. Dem entspricht auch die Kontinuität auf der Trainerbank. «In der jüngeren Vergangenheit hatten wir da relativ häufig einen Wechsel, umso schöner war es heuer zu sehen, dass die Spieler René Sengers System schon gekannt haben und in der Vorbereitung auf einem ganz anderen Punkt starten konnten», erklärt Hug. Dass der Staff um den Cheftrainer, der in Wallisellen vor einem Jahr übernommen hatte, früher zur Detailarbeit übergehen konnte, lag ausserdem daran, dass der Kern des Teams erhalten blieb.

Einige Routiniers wie Diego Kaufmann, der auf eine Weltreise ging, Sandro Hügli und Oliver Hirt, die beide den Rücktritt gaben, oder der nach Bassersdorf abgewanderte Simon Figi sind zwar nicht mehr dabei. «Wir haben ihre Abgänge aber sehr gut kompensiert», betont David Hug. Der Verteidiger Simon Steiner vom Erstligisten Wil werde die Defensive stärken, schätzt er. «Und in der Offensive haben wir durch die Rückkehr von Jason Joss und die Brüder Nicolas und Sebastian Bardh, die vom EHC Bülach zu uns gekommen sind, an Qualität gewonnen.»

Peter Weiss berichtet als Redaktor der ZRZ-Sportredaktion seit 2005 vor allem über das Sportgeschehen im Zürcher Unterland. Er hat die Diplomausbildung Journalismus am Medienausbildungszentrum in Luzern abgeschlossen und ist seit 2002 vollberuflich als Journalist tätig. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.