Eishockey: Nach kurzer Corona-Pause – Der EHC Bülach kann fast wieder aus dem Vollen schöpfen Für die Eisbären beginnen die entscheidenden Wochen der MSL-Saison am Samstag mit einem Sechs-Punkte-Spiel in Chur. Nach einer fast dreiwöchigen Matchpause kehren sie gestärkt aufs Eis zurück. Peter Weiss

Bülachs Cheftrainer Ramon Schaufelberger kann im neuen Jahr wieder auf deutlich mehr Spieler bauen als während der langen Zeit mit ausgeprägtem Verletzungs-Pech im November und Dezember. Foto: Leo Wyden

Nachdem ihr Heimspiel gegen Seewen wegen zweier Coronavirus-Infektionen in ihrem Team buchstäblich in letzter Minute ins Wasser gefallen war, verabschiedeten sich die Bülacher Eisbären zwei Tage vor Heiligabend in die Weihnachtspause. Nach zwei eher lockeren Einheiten im alten Jahr nahmen sie das Training am 3. Januar wieder so richtig auf – in deutlich grösserer Formation, als dies während der langen Wochen ihrer herbstlichen Verletzungs-Misere der Fall gewesen war. Abgesehen vom langzeitverletzten Jan-Lee Hartmann, der an einem Bandscheiben-Vorfall leidet, von Ivo Pina, der noch an einer Handverletzung laboriert, sowie Mirco Kägi (Gehirnerschütterung) standen alle Verletzten wieder auf dem Eis.