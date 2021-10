Eishockey: Niederlage in der MSL – Der EHC Bülach leistet viel und erntet wenig Die Eisbären haben in Arosa ihren jüngsten Aufwärtstrend fortgesetzt. Einzig mit der Torausbeute klappte es diesmal nicht, sodass es mit dem 3:4 n.V. nur zu einem Punkt reichte. Peter Weiss

Mirco Kägi, der Bülach mit 1:0 in Führung brachte, und seine Mitspieler kassieren in Arosa eine bittere Niederlage. Über weite Strecken hatten sie auf gegnerischem Eis mehr vom Spiel. Foto: Leo Wyden

Der Aroser Offizielle, welcher die Fragen für das Videointerview auf der Verbands-Homepage führte, konfrontierte Bülachs Cheftrainer Ramon Schaufelberger und seinen Golie Janis Dominic Locher mit einer vielzitierten Sport-Weisheit: «Wer die Tore nicht macht, bekommt sie.» Dass beide Gäste mit leicht gequältem Lächeln einräumen mussten, dass dies auf ihr Team an diesem Abend in Arosa zugetroffen habe, spricht indes für den erwachten Offensivgeist der Bülacher. Trotz der langen und am Ende extrem kurvenreichen Anfahrt durch das Schanfigg brachten sie diese wiedergewonnene Qualität von Anfang an aufs Eis. «Wir waren trotz all der Kurven ready und haben das Spiel sicher während 50 Minuten dominiert», befand Schaufelberger. «Nach dem ersten Drittel hätten wir 4:0, 5:0 führen müssen.» Drei Pfosten- und einen Lattenschuss für Bülach zählten Schaufelberger und sein Interview-Partner. «Der Aroser Goalie hat einen guten Job gemacht», stellte der Bülacher Coach fest. «Aber er hatte heute Abend auch einen sehr guten Freund: eben seinen Torpfosten.»