Eishockey: Niederlage in der MSL – Der EHC Bülach rutscht unter den Strich Die Eisbären haben mit dem 0:3 beim Tabellenvierten Hockey Huttwil ihre dritte Niederlage in Serie kassiert. In der MSL-Tabelle nehmen sie nun erstmals in dieser Saison keinen Playoff-Platz ein. Peter Weiss

Bülachs Cheftrainer Trainer Ramon Schaufelberger inmitten seiner Spieler. Beim 0:3 in Huttwil erkannte er Fortschritte, die sich jedoch nicht im Resultat widerspiegelten. Foto: Leo Wyden

In ihrem Auswärtsspiel beim MSL-Spitzenteam Hockey Huttwil gerieten die Bülacher schon früh ins Hintertreffen. Sandro Hain traf in der 6. Minute zum 1:0 – es war bereits das Game Winning Goal für die Oberaargauer. Gegen Ende des Mittelabschnitts nutzte Yannick Lerch das erst zweite Überzahlspiel für sein Team zum 2:0 aus (37.). 96 Sekunden später doppelte Hannes Kobel zum 3:0 für die Gastgeber nach. Der Treffer erwies sich als endgültig entscheidend gegen die Eisbären, denen es in der Offensive einmal mehr an der nötigen Effizienz fehlte. So brachten die Bülacher in insgesamt 13 Minuten mit einem Mann mehr auf dem Eis keinen einzigen Treffer zustande.