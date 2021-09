Eishockey: Heimsieg über Arosa – Der EHC Bülach setzt zum herbstlichen Höhenflug an Die Eisbären sind in der neuen MSL-Saison gut unterwegs: Gegen die ambitionierten und zuvor ungeschlagenen Gäste aus Arosa gewann das Team von Trainer Ramon Schaufelberger 5:2. Peter Weiss

Den entscheidenden Schritt schneller: Bülachs Robin Ganz (rechts, hier im Laufduell mit Düdingens Alessio Vezzoli) wurde nach dem 5:2 über Arosa zum besten Spieler seines Teams gekürt. Madeleine Schoder

Die 252 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Bülacher Hirslen, unter denen sich auch einige stimmkräftige Fans des Bündner Traditionsvereins befanden, bekamen eine von Beginn an umkämpfte, lebhafte Partie mit vielen Chancen auf beiden Seiten zu sehen. Im Startdrittel tauchten die Aroser etwas häufiger gefährlich vor dem Eisbären-Gehäuse auf – auch, weil sie während zwei Bülacher Zweiminuten-Strafen mit einem Mann mehr auf dem Eis standen. Doch Janis Dominic Locher, der diesmal das Bülacher Tor hütete, entpuppte sich da schon als grosser Rückhalt seines Teams und vereitelte mehrmals ein frühes Gegentor. Und in der 17. Minute brachte Sascha Figi ganze 11 Sekunden nach dem Ende der zweiten Strafe die Gastgeber sogar in Führung. «Es war nicht unverdient, wir hatten durchaus auch Chancen», kommentierte Bülachs Vorstandsmitglied Jean-Michel Thomet. «Aber das Tor hätte auch auf der anderen Seite fallen können.»