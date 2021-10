Eishockey: Wichtiger MSL-Heimsieg – Der EHC Bülach sorgt gegen Martigny endlich für Torgefahr Die Unterländer haben die richtigen Schlüsse aus ihren jüngsten Niederlagen gezogen. Gegen Martigny steigerten die Eisbären ihre Torausbeute massiv – und siegten 5:4. Peter Weiss

Der junge Bülacher Lenart Markun (rechts, hier gegen Dübendorfs Sergio Piai) führt sein Team mit zwei Treffern im Schlussdrittel gegen Martigny auf die Siegesstrasse. Foto: Christian Merz

Vor dem Heimspiel gegen den Aufstiegsaspiranten aus dem Wallis hatten die Bülacher in vier Partien der MSL-Meisterschaft ganze vier Tore erzielt. Auch wenn es damit immerhin zu einem Sieg reichte, machte ihnen Cheftrainer Ramon Schaufelberger in einer Teamsitzung vor dem Freitags-Training anhand von Video-Analysen aus den vier Spielen schonungslos klar: Ein Tor pro Spiel im Durchschnitt genügt nicht, um in der dritthöchsten Liga dauerhaft zu bestehen. Einen Tag später schien die Botschaft in den Köpfen seiner Spieler zunächst nicht angekommen zu sein. «Im ersten Drittel haben wir genau das, was wir angesprochen hatten, immer noch falsch gemacht», kommentierte Schaufelberger im Video-Interview für die Verbands-Homepage im Anschluss an die Partie. Da konnte der Bülacher Cheftrainer bereits wieder entspannt darüber lächeln.