Eishockey: Niederlage in der MSL – Der EHC Bülach startet mit einem Dämpfer ins Jahr Nach dreiwöchiger Matchpause verlieren die Eisbären das wichtige Direktduell beim MSL-Tabellennachbarn Chur 3:4. Ihr Weg zur Playoff-Qualifikation wird dadurch noch steiler. Jean-Michel Thomet

Lange Gesichter bei den Eisbären: Nico Andersen (Mitte) und seine Bülacher Teamkollegen verpassen mit ihrer knappen Niederlage in Chur die Chance, in der Tabelle Boden gutzumachen. Foto: Christian Merz

Die Eisbären haben nicht nur ihr Sechs-Punkte-Spiel beim Tabellennachbarn Chur knapp mit 3:4 verloren, sondern auch den Anschluss auf den letzten Playoff-Rang in der MSL. Noch haben sie in der Regular Saison zehn Partien zu absolvieren, ihr Rückstand auf den 8. Platz wuchs nach der Niederlage in der Bündner Kantonshauptstadt auf sechs Zähler. Die Bülacher brauchen damit nun dringend eine gute Serie mit vielen Punkten.