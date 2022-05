Eishockey: Sportlicher Jubilar – Der EHC Bülach trifft zum Jubiläum auf den EHC Kloten In rund drei Monaten ist es so weit: Der EHC Bülach feiert sein 80-jähriges Bestehen. Prominenter Festgast ist der EHC Kloten: Der National-League-Rückkehrer tritt zum Testspiel an. Jean-Michel Thomet

Hier entwischt Sascha Figi dem Düdinger Alessio Vezzoli. Im Jubiläums-Testspiel kann sich der Bülacher Stürmer am 27. August mit den Verteidigern des EHC Kloten messen. Foto: Madeleine Schoder

Am Samstag, 27. August, verwandelt sich die Eishalle Hirslen in eine Fest-Arena: Der EHC Bülach feiert seinen 80. Geburtstag in und um seine altehrwürdige Kunsteisbahn. Zu Ehren des Jubilars zieht deren Inhaber, die Stadt Bülach, die Eisaufbereitung für die Saison 2022/23 eigens um eine Woche vor. Damit wird die Eisfläche frei fürs sportliche Jubiläums-Geschehen.

Ab 8.00 Uhr gehen Freundschaftsspielen und Turniere der U9-, U11- und U13-Junioren übers Hirslen-Eis. Um 15.15 Uhr folgt ein Legenden-Spiel mit vielen ehemaligen Bülacher Spieler. Der sportliche Höhepunkt steht um 17.15 Uhr auf dem Programm: Das aktuelle Fanionteam des EHC Bülach, die Eisbären, empfangen den Swiss-League-Meister und NL-Aufsteiger EHC Kloten zum grossen Testspiel-Derby.

Party mit Liveband am Abend

Nach dem Leckerbissen für die Unterländer Hockey-Fans ist Party-Stimmung angesagt: Auf dem Aussenfeld wird am Abend eine Liveband für Stimmung sorgen. Anstelle von Matchtickets wird der EHC Bülach ein Festabzeichen für 8 Franken verkaufen.

