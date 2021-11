Eishockey: Niederlage in der MSL – Der EHC Bülach unterliegt dem neuen Leader nur knapp Die Eisbären haben gegen Basel, den ambitionierten Krösus der dritthöchsten Liga, in noch immer ersatzgeschwächter Formation 1:3 verloren. Ihre Leistung dürfte den Bülachern Mut machen. Jean-Michel Thomet

Sascha Figi (vorne), hier im Heimspiel gegen Chur Anfang 2020, brachte die Eisbären gegen Basel kurz vor Schluss bis auf ein Tor heran. Archivfoto: Leo Wyden

Bis vier Minuten vor dem Ende einer mit aufopferndem Einsatz geführten Partie durften die Eisbären auf einen Punktgewinn gegen den Ligakrösus EHC Basel hoffen. Dies, nachdem Sacha Figi in der 54. Minute den 1:2-Anschlusstreffer für die Bülacher markiert hatte. Der Ausgleich lag in der Luft, doch der Basler Zsombor Kiss nutzte in der 57. Spielminute einen Moment der Unachtsamkeit in Hintermannschaft der Gastgeber und netzte auf Zuspiel von Pascal Blaser aus kurzer Distanz zum 3:1-Schlussresultat ein. Der Eisbären-Goalie Joel Messerli war diesmal chancenlos. Kurz darauf verliessen Messerli und seine Vorderleute das Eis natürlich enttäuscht, aber erhobenen Hauptes und unter Beifall der eigenen Fans.