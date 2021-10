Eishockey: Niederlage in der MSL – Der EHC Bülach verliert in Seewen den Tritt und das Spiel Die Eisbären unterliegen dem alten Rivalen in der Zentralschweiz 1:4. Ein Shorthander im Mitteldrittel brachte die junge Equipe von Trainer Ramon Schaufelberger aus dem Konzept. Peter Weiss

Bülachs rechter Flügel Mirco Kägi, der hier im Startspiel gegen Düdingen seinen Goalie Joel Messerli in der Verteidigung unterstützt, erzielte in Seewen das einzige Tor für die Eisbären. Foto: Madeleine Schoder

Bülachs Gastspiel vor 341 Fans in der Seewemer Eishalle Zingel entwickelte sich zunächst zu jener engen und umkämpften Begegnung zweier Teams auf Augenhöhe, die einander schon in vielen Duellen zu gemeinsamen 1.-Liga-Zeiten wenig geschenkt hatten. Bis zur Spielmitte sah Bülachs Cheftrainer Ramon Schaufelberger «einen ausgeglichenen Match mit Chancen auf beiden Seiten.» In der 30. Minute war es sogar seine Mannschaft, die durch Mirco Kägis Treffer aus kurzer Distanz das Skore eröffnete. Zwei Minuten später bot sich den Eisbären die Chance, in Überzahl auf 2:0 zu erhöhen. Doch Seewens Verteidiger Simon Schnüriger fing einen Bülacher Pass ab, passte auf Calvin Schleiss – und der linke Flügel stürmte auf und davon, bezwang mit seinem Abschluss Goalie Joel Messerli und glich zum 1:1 aus.