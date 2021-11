Eishockey: Niederlage in der MSL – Der EHC Bülach vernachlässigt das einfache Spiel Wegen vielen verletzten Akteuren fordert Trainer Ramon Schaufelberger, dass sein Team schnörkellos nach vorne spielt. Dies gelang bei der 1:3-Heimniederlage gegen Chur nicht. Markus Wyss

Kein Durchkommen: Bülachs Center Nicolas Bardh (Dritter von links) und Mirco Kägi stehen gegen die dirchte Churer Abwehr auf verlorenem Posten. Foto: Leo Wyden

Die Partie gegen den Traditionsverein aus der Bündner Kantonshauptstadt begann unglücklich für die Eisbären. Bereits in der 4. Minute gingen die Gäste in Führung. «Dabei wäre vier Tage nach der schwachen Leistung gegen Thun ein guter Start für das Selbstvertrauen wichtig gewesen», sagte Bülachs Pressechef Jämi Thomet dazu.

In der Tat: Bis zur zweiten Drittelpause kamen die Unterländer gegen Chur einzig in der 24. Minute zu einer guten Chance, als der wieder genesene Nico Andersen halbhoch am halbleeren Gäste-Gehäuse vorbeischoss. Die Bündner ihrerseits hätten nach 40 Minuten höher als 1:0 führen können. Doch Bülachs Goalie Joel Messerli hielt sein Team mit drei bravourösen Paraden im Spiel.