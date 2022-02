Eishockey: Nach der Heimniederlage – Der EHC Bülach verpasst das Playoff In der vorletzten MSL-Qualifikationsrunde ist die Entscheidung gefallen: Die Eisbären unterliegen Leader Basel 3:6 – und müssen in der eingleisigen, dritthöchsten Liga erstmals in die Abstiegsrunde. Peter Weiss

Die Enttäuschung steht ihnen ins Gesicht geschrieben: Filippo Franzoni (vorne) und seine Bülacher Mitspieler stehen nach der Heimniederlage gegen den Ligakrösus Basel als Abstiegsrunden-Teilnehmer fest. Foto: Sibylle Meier

Obwohl ihre Aussichten auf das Playoff-Einzug bereits vor der Partie äusserst vage waren – die Bülacher gaben vor 250 Fans in der heimischen Hirslen noch einmal alles. Anders als in den meisten Partien zuletzt misslang den Eisbären gegen die bereits als Qualifikationssieger feststehenden Basler das Startdrittel. Bereits in der 4. Minute gerieten sie gegen Ende des ersten Unterzahl-Spiels in Rückstand. 13 Minuten später stand es bereits 0:3. Doch die Eisbären gaben sich nicht geschlagen und kämpften sich zurück. Durch Tore von Nico Andersen (22.), Lukas Rubin (26.) und Timo Braus (31.) glichen sie bis zur Spielmitte aus. «Nach dem ersten Drittel war uns klar: Wenn wir gegen die beste Mannschaft der Liga eine Chance haben wollen, müssen wir schneller spielen und mehr Druck aufbauen», verriet Bülachs Co-Trainer Aurelio Lemm im Interview für die Verbands-Homepage im Anschluss an die Partie. «Und das haben wir tatsächlich geschafft.»