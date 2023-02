Eishockey: Trotz 3:2 über Seewen – Der EHC Bülach verpasst Playoff um 402 Sekunden Dennoch können die Eisbären nach sechs Siegen aus den letzten sieben Qualifikationsspielen erhobenen Hauptes in die Abstiegsrunde der MHL gehen. Markus Wyss

Vergeblich gekämpft: Nach ihrem 3:2 über Seewen erfahren die Bülacher Andrin Epprecht (von links), Remo Ottiger. Dominique Posch und Lukas Walder vom späten 4:3-Erfolg ihres Konkurrenten Düdingen Bulls, der sie um das Happy End im Fernduell um den Playoff-Einzug bringt.

Foto: Sibylle Meier

So richtig essen mochte fast keiner. Dabei hatten Mitglieder der Sponsorenvereinigung Club 42, die sonst hauptsächlich die Bülacher Junioren unterstützt, nach dem Match gegen Seewen ausnahmsweise für das MHL-Team ihres EHC Risotto und Würstchen vor der Garderobe spendiert. Die meisten Spieler aber lehnten dankend ab. Mit den Worten «jetzt hab ich keinen Hunger mehr.» Was ihnen den Appetit verdorben hatte? Wenige Minuten zuvor gingen die Bülacher im letzten Qualifikationsspiel zwar nach einer kompakten und solidarischen Leistung als verdienter 3:2-Sieger gegen den Tabellensechsten Seewen vom Eis. Weil aber gleichzeitig der Ranglisten-Achte Düdingen Bulls gegen Huttwil ebenfalls gewann, schliessen die Unterländer die Qualifikation im 9. Rang ab und müssen nun deswegen nun in die Abstiegsrunde.

EHC Bülach – EHC Seewen 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) Infos einblenden Hirslen. – 223 Zuschauer. – Tore: 3. Hintermann (Andersen, Walder/Ausschluss Fries) 1:0. 10. Arnold (Steinmann, Pressacco) 1:1. 18. Epprecht (Walder, Meier) 2:1. 29. Kälin (Walder, Epprecht) 3:1. 53. Bachmann (Steinmann, Steiner) 3:2. – Strafen: Je 1-mal 2 Minuten gegen beide Teams. – Bülach: Messerli; Marzan, Krämer; Hintermann, Meier; Kälin, Posch; Epprecht, Ottiger, Walder; Andersen, Figi, Zanzi; Rüsi, Diem, Ganz; Kübler, Grisoni, Urech. – Bemerkung: Seewen ab 58:03 ohne Torhüter.

Die Spannung in der Bülacher Hirslen war besonders während des letzten Drittels förmlich spürbar. Zum einen zeigten sowohl die Gastgeber, als auch Seewen gekonnte Offensivaktionen. Zum anderen schauten viele Eisbären-Fans auf ihr Smartphone, um sich über den aktuellen Spielstand in Düdingen zu informieren. Als Huttwil dort in der 47. Minute zum 2:2 ausglich und Bülach gleichzeitig 3:1 vorne lag, jubelten viele. Wären diese beiden Resultate bis zum Spielende gleich geblieben, dann hätte Bülach die Playoff-Qualifikation auf Kosten der Bulls noch geschafft. Noch in der 47. Minute ging Huttwil in Düdingen sogar 3:2 in Führung. Aber ein Doppelschlag der Bulls in der 52. und in der 54. Minute zum 4:3 besiegelte den Bülacher Gang in die Abstiegsrunde.

«Immer alles gegeben»

Entsprechend enttäuscht zeigte sich die Spieler von Cheftrainer Ramon Schaufelberger nach der Schlusssirene. René Häderli, der Präsident des Club 42, war den Akteuren denn auch nicht böse, dass sein Risotto nur geringen Anklang fand. «Die Mannschaft hat auch in dieser Saison immer alles gegeben, und als sie nach vielen verletzungsbedingten Ausfällen wieder in Bestbesetzung antreten konnte, hat man eine tolle sportliche Entwicklung gesehen», hielt der ehemalige Bülacher 1.-Liga-Akteur Häderli fest.

Der Team-Topskorer: Remo Ottiger geht gegen Seewen für einmal leer aus, trug in den Partien davor aber einen schönen Teil zur Bülacher Aufholjagd im Playoff-Rennen bei. Foto: Sibylle Meier

Der aktuelle Team-Topskorer Remo Ottiger sieht in der schlechten Chancenauswertung im vergangenen Herbst den Grund für das Verpassen der Playoffs: «Es gab Spiele, in denen wir ein Chancenplus hatten, aber die drei Punkte nicht geholt haben», blickt der 26-Jährige zurück.

Diem beisst auf die Zähne

Der gewichtigste Bülacher Ausfall in dieser Saison war jener Ramón Diems. Im Herbst fehlte der langjährige NLB-Spieler wochenlang, hauptsächlich wegen Problemen an einer Hand. Dazu gesellten sich weitere Ausfälle. Die Schwächung schlug sich auf die Resultate nieder. Am Mittwoch, als die Eisbären beim Tabellenletzten Frauenfeld ihre einzige Niederlage der letzten sieben Qualifikations-Partien kassierten, fehlte der Center erneut verletzungsbedingt. Gegen Seewen stand er wieder auf dem Eis. Auf seine Gesundheit angesprochen, antwortete der 28-Jährige nach der Partie «plus minus» – gut tönt anders.

Kehrt im letzten Qualifikation-Spiel lädiert aufs Eis zurück: Bülachs Ramón Diem.

Foto: Sibylle Meier

Humpelnd gar verliess nach der Partie gegen die Innerschweizer Andrin Epprecht die Kabine. «Nichts Schlimmes, es war nur ein Schlag», gab das 1,86 Meter grosse und 82 Kilogramm schwere Kraftpaket sofort Entwarnung. Der 22-jährige Forstwart überzeugte einmal mehr durch seinen unerschrockenen Einsatz und seine technischen Fähigkeiten. Epprecht hofft, dass sich der EHC Bülach jetzt in der Abstiegsrunde mit «konzentrierten Auftritten» so schnell wie möglich den Ligaerhalt sichert. Und dass das Team auch in der kommenden Saison zusammenbleibt.

Diesbezüglich äusserte sich Ramon Schaufelberger optimistisch: Der Bülacher Chefcoach sprach von erst einem Abgang, der bereits fix sei. Sonst aber sei er zuversichtlich, dass das Gros des Kaders erhalten bleibe. Auch was seine und die Zukunft seines Assistenten Aurelio Lemm in Bülach betrifft, sendete er positive Signale aus.

Komfortables Punktepolster

Bevor sie aber die Planungen für die kommende Spielzeit vorantreiben können, gilt es für die Eisbären, sich in der Abstiegsrunde den Verbleib in der dritthöchsten Schweizer Eishockey-Liga zu sichern. In diese gehen die Bülacher mit ihren 44 Punkten mit der besten Ausgangslage vor Franches-Montagnes (40), Dübendorf (33) und Frauenfeld (31). Die Zähler aus der Qualifikation werden mitgenommen. Jeder spielt je einmal zu Hause und auswärts gegen jeden, jedes Team kann somit noch 18 Punkte holen. Der Letzte muss – Stand heute – am Saisonende in die 1. Liga absteigen. Trotz des komfortablen Punktepolsters warnt Bülachs Trainer Ramon Schaufelberger seine Eisbären: «Wir müssen hoch konzentriert zur Sache gehen.»

