Eishockey: Niederlage in der MHL – Der EHC Bülach wartet weiter auf den ersten Heimpunkt Die Eisbären gehen auch in ihrem vierten Heimspiel der Saison leer aus. Beim 3:7 gegen Martigny blieben sie lange an den favorisierten Gästen aus dem Unterwallis dran und zeigten bis zum Schluss Kampfgeist. Peter Weiss

Sascha Figi (rechts, hier im Auswärtsspiel in Thun eine Woche zuvor) erzielt gegen Martigny Bülachs ersten Treffer und gibt zum nächsten Anschluss-Tor den Pass. Foto: Sam Buchli

Nach zwei Auswärtserfolgen über Spitzenteams der dritthöchsten Liga riss die kurze Erfolgsserie die Bülacher in der heimischen Hirslen wieder. Ausgerechnet in ihrer eigenen Halle blieben die Spieler von Cheftrainer Ramon Schaufelberger damit auch im vierten Anlauf ohne einen einzigen Punkt, während sie in ihren vier Gastspielen gewonnen oder, wie in ihrer ersten Partie gegen Martigny, zumindest einen Zähler geholt hatten. In der Reprise erwischten die Walliser Gäste vor 145 Fans den besseren Start. Romain Seydouy und Lee Roberts brachten sie bis zur 7. Minute schon mit 2:0 in Führung. Doch die Eisbären vermochten zunächst zu reagieren: Sascha Figi verwertete das erste Bülacher Powerplay der Partie nach 59 Sekunden zum Anschlusstreffer (1:2).

EHC Bülach – HCV Martigny 3:7 (1:2, 1:1, 1:3) Infos einblenden Hirslen. – 145 Zuschauer. – SR Feuz, Bächinger/Stryffeler. – Tore: 2. Seydoux (Roberts, Iglesias/Ausschluss Figi) 0:1. 7. Roberts (Valenza) 0:2. 11. Figi (Ottiger, Andersen/Ausschluss Cordiano) 1:2. 26. Loeffel (Seydoux, Gailland) 1:3. 27. Harlacher (Figi) 2:3. 31. Valenza (Rimann, Roberts) 2:4. 46. Boukamel (Moret, Martinez) 2:5. 48. Gailland (Roberts, Seydoux/Ausschluss Marzan) 2:6. 49. R. Ganz (F. Ganz, Kälin) 3:6. 57. Ortenszky (Mojonnier, Delessert) 3:7. – Strafen: Je 6-mal 2 Minuten gegen beide Teams. – Bülach: Messerli; Hintermann, F. Ganz; Kälin, Harlacher; Kübler, Marzan; R. Ganz, Figi, Andersen; Walder, Ottiger, Zanzi; Epprecht, Birchler, Grisoni; Urech, Vieille. – Bemerkung: Bülach von 52:55 bis 55:00 ohne Torhüter.

Im Mittelabschnitt baute Colin Loeffel für die Gäste zunächst die Führung aus, ehe Edson Harlacher nur 100 Sekunden die Eisbären erneut bis auf ein Tor heranbrachte (27.). In der 31. Minute traf Matteo Valenza zum 4:2 aus Martigny-Sicht. In der Folge drängten die Bülacher auf den erneuten Anschlusstreffer – doch selbst während rund anderthalb Minuten in doppelter Überzahl kurz vor dem Drittelsende blieb ihnen dieser vergönnt.

Zwei Feldspieler, aber kein Tor mehr

Und so kam, was an so einem Abend wohl kommen musste: Der Gegner zog davon. Nach zwei Toren innert zwei Minuten durch Ziyad Boukamel (46.) und Jérémy Gailland (48.) zum 2:6 war die Vorentscheidung zugunsten Martignys gefallen. Die Eisbären zeigten zwar auch danach Moral und gaben sich nicht geschlagen. 29 Sekunden später verkürzte Robin Ganz auf 3:6. Und im nächsten Überzahlspiel nahm Chefcoach Ramon Schaufelberger Goalie Joel Messerli vom Eis. Doch auch in weiteren zwei Minuten mit zwei Feldspielern mehr auf dem Eis gelang den Bülachern kein weiterer Treffer mehr. Und kurz, nachdem sie wieder vollzählig waren, erzielte Tamas Ortenszky für die Unterwalliser das Tor zum 3:7-Endstand. In der Tabelle der MHL rutschten die Eisbären mit der vierten Heimniederlage auf den 9. Platz ab, wobei sie gleich viele Punkte wie der Ranglisten-Siebte Lyss gesammelt haben.

