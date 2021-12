Kloten mit knappem Sieg im Tessin – Der EHC erfüllt seine Pflicht, mehr aber nicht Die Unterländer gewinnen auch ihr drittes Duell gegen die Ticino Rockets. Trotz mehr Spielanteilen und klarem Chancenplus setzen sie sich jedoch nur 3:2 durch. Dominic Duss

Mit harter Arbeit zum Auswärtserfolg: Die Klotener können den Tabellenletzten stehen lassen, wie hier Verteidiger Mattia Hinterkircher den Tessiner Giona Bionda im ersten Heimspiel gegen die Rockets. Foto: Robert Pfiffner

Mit dem vierten Sieg in Folge bringt Kloten zum zweiten Mal in dieser Saison drei Punkte aus dem Tessin heim. 7:1 hatte der EHC das erste Spiel in Biasca gewonnen, 9:1 das zweite vor eigenem Anhang. Diesmal erzielte der Tabellenzweite nur drei Tore gegen das Schlusslicht der Swiss League. Die Chancenauswertung der Unterländer liess zu wünschen übrig, vor allem im Powerplay war sie dürftig. Deshalb musste der Erfolg am Ende gar noch erzittert werden.

Denn in der Schlussphase verkürzten die Ticino Rockets in doppelter Überzahl – ohne Goalie und mit sechstem Feldspieler, während Marc Marchon auf der Strafbank sass – auf 2:3. 76 Sekunden waren bis zur Sirene noch zu spielen. Der Favorit brachte sie allerdings ohne einen Torschuss des Gegners über die Zeit und konnte so mit den nächsten drei Punkten im Gepäck die lange Heimreise antreten.