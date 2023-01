Kloten gewinnt das 20. Heimspiel – Der EHC findet die Emmentaler Löcher im Penaltyschiessen Die Zürcher bezwingen die SCL Tigers nach hartumkämpfter Partie 4:3. Marc Marchon trifft zweimal und Juha Metsola behält im Tor einmal mehr die Ruhe. Dominic Duss

Versenkt seinen Penaltyversuch: Klotens Arttu Ruotsalainen lässt Langnau-Torhüter Stephane Charlin keine Abwehrchance. Foto: Marc Schumacher (freshfocus)

Am Schluefweg kommen die Kloten-Fans meistens so richtig auf ihre Kosten. Denn ihr EHC ist daheim eine Macht und seit dem 3. Dezember 2022 nach 60 Minuten ungeschlagen. Damals unterlag der Aufsteiger den Davosern 1:5. Im 20. Heimspiel der Saison gegen die SCL Tigers muss er wie schon im ersten des Jahres, das gegen Fribourg 2:3 verloren ging, in die Verlängerung. In dieser geht es hin und her, ein Treffer fällt jedoch nicht. Deshalb fällt die Entscheidung im Penaltyschiessen.

Goalie Juha Metsola hält zwei Versuche und hat bei jenem von Rohrbach Glück, dass dieser den Pfosten trifft. Ruotsalainen und Ekestahl-Jonsson bezwingen Charlin. Nachdem SCL-Topskorer Michaelis verkürzt, macht Simic alles klar. Zwei weitere und letztlich hart erarbeitete Punkte sind im Trockenen. Das Klotener Publikum kann zufrieden den Heimweg antreten oder den nächsten Erfolg noch im Ausgang etwas feiern.

Marchon steht goldrichtig

Ein Sieg nach regulärer Spielzeit wäre mit etwas mehr Effizienz durchaus drin gelegen. Zweimal verspielten die Zürcher einen Eintore-Vorsprung, Metsola war wiederum ein starker Rückhalt. Am Ende mussten sie mit den zwei Punkten allerdings zufrieden sein. Denn zweimal verspielten sie einen Eintore-Vorsprung und gerieten in der 43. Minute erstmals in Rücklage. Rohrbach traf in die weite Torecke. Kloten fand vorerst keine Antwort, bis zum vierten Powerplay der Begegnung. Marchon stand im Slot goldrichtig, um zum zweiten Mal einen Rebound zu verwerten. Kurz zuvor hatte die Halle getobt, weil Charlin einmal mehr sein Gehäuse verschob und dafür von den Schiedsrichtern nur ermahnt statt bestraft worden war.

Zehn Minuten verblieben noch, zwei bange überstand der EHC in Unterzahl wegen zu vielen Spielern auf dem Eis. Metsola war stets zur Stelle, als die aufsässigen Emmentaler auch in der Folge den vierten Treffer suchten. Auch Kloten bot sich die Möglichkeit zum Vollerfolg, doch Ang konnte Charlin mit einem Direktschuss nicht bezwingen.

Das 2:1 herauskombiniert

Nach druckvollem Start der SCL Tigers riss der EHC das Spieldiktat an sich. Trotz deutlich mehr Torschüssen lag er zur Pause nur 2:1 vorne. Marchon gelang nach sechs Minuten der Führungstreffer per Nachschuss. Danach eröffnete sich den Zürchern die Chance, in Überzahl nachzulegen. Doch ihr Powerplay war zu dürftig, einzig zwei harmlose Abschlüsse schauten heraus. Die Gäste hingegen nutzen die erste Strafe gegen Kloten zum 1:1. Saarijärvi verzögerte seinen Schuss und erwischte so Metsola, der freie Sicht hatte. Im zweiten Powerplay reüssierte auch Kloten, Aaltonen jubelte nach Doppelpass mit Ekestahl-Jonsson.

Telegramm: Infos einblenden Kloten - SCL Tigers 4:3 n.V. (2:1, 0:1, 1:1) 5679 Zuschauer. Tore: 7. Marchon (Aaltonen, Loosli) 1:0. 18. Saarijärvi (Michaelis/Ausschluss Ruotsalainen) 1:1. 20. (19:24) Aaltonen (Ekestahl-Jonsson/Powerplay) 2:1. 30. Saarijärvi 2:2. 43. Rohrbach (Zryd) 2:3. 50. Marchon (Aaltonen, Ang/Powerplay) 3:3. Penaltyschiessen: Faille, verschiesst; Saarijärvi, Metsola hält; Ruotsalainen, 1:0; Saarela, Metsola hält; Ang, Charlin hält; Rohrbach, Postenschuss; Ekestahl-Jonsson; 2:0. Michaelis, 2:1. Simic, 3:1. Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Kloten, 4-mal 2 Minuten gegen die SCL Tigers. Kloten: Metsola; Reinbacher, Kellenberger; Ekestahl-Jonsson, Peltonen; Nodari, Steiner; Kindschi; Marchon, Aaltonen, Ruotsalainen; Ang, Faille, Meyer; Simic, Bourgo, Schreiber; Loosli, Ness, Obrist; Derungs. Bemerkungen: Kloten ohne Kloten ohne Spiller, Dostoinov, Altorfer, Capaul, Riesen (alle überzählig), Randegger (abwesend), Schmaltz (verletzt), Lindemann (rekonvaleszent) und Deussen (Swiss League/EHC Winterthur).

Die Emmentaler steigerten sich im Mitteldrittel, weshalb Metsola wesentlich mehr gefordert war. Er verhinderte in der 22. Minute den Ausgleich durch Eakin, der aus bester Position abzog. Die Klotener handelten sich daraufhin zwei Strafen hintereinander ein, doch ihr Boxplay war stark. Sie liessen nur je zwei Torschüsse zu und kamen zu Kontern. Während des zweiten Ausschlusses (26.) scheiterte Routsalainen solo an Charlin.

2:2 stand es nach 40 Minuten, weil Saarijärvi bei Spielmitte erneut genug Zeit und Raum für einen verzögerten Schuss vorfand. Nach seinem zweiten Treffer tauchten die Gäste vermehrt vor Metsola auf, der EHC hielt jedoch dagegen, stand defensiv gut. Offensiv setzte er immer wieder Nadelstiche, Ang vergab kurz vor der Pause das 3:2. Charlin wehrte seinen Direktschuss mit dem Stock ab.

Dominic Duss ist seit 2015 im ZRZ-Sportressort tätig, inkl. zweijährigem Engagement in der Tamedia-Sportredaktion in Zürich. 1998 stieg er in den Journalismus ein. Bis 2013 arbeitete er in der Südostschweiz-Mediengruppe, ua. als Co-Chefredaktor der Obersee-Nachrichten, danach für den Fridolin. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.