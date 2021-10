Eishockey: Kloten im Hoch – Der EHC geht Schritt um Schritt vorwärts Trotz fünf Siegen in Folge sieht Assistenzcoach Fabian Sutter noch viel Verbesserungspotenzial im Spiel der Klotener. Es soll mehr auf den Gegner ausgerichtet werden. Dominic Duss

Setzt, von Oltens Stanislav Horansky unter Druck gesetzt, zum nächsten Schritt an: Verteidiger Jorden Gähler, der Kloten mit seinem 2:1 im Spitzenspiel den Weg zum Sieg ebnete. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Der aktuelle Höhenflug des EHC Kloten ist primär auf eine solide Defensive zurückzuführen. «Da konnten wir uns steigern, auch dank unserer guten Goalies», stellt Assistenztrainer Fabian Sutter zufrieden fest. Der ehemalige Center, der über 850 Partien in der höchsten Schweizer Liga bestritten hat, ist für die Abwehr zuständig. Nur fünf Gegentore kassierte sein Team in den vergangenen fünf Partien. Das ist unbestritten gut.

Dennoch hebt Sutter den Mahnfinger: «Man muss dabei auch beachten, wie viele Chancen wir jeweils zugelassen haben.» Am Dienstag im Spitzenspiel gegen Olten waren es 28 Torschüsse. Da sieht er noch Steigerungspotenzial: «Wir müssen noch weniger zulassen und so den Goalies noch mehr helfen.» Ziel sei es, möglichst keine Zeit in der defensiven Zone zu verbringen. «Aber es fängt in der Defensive an, wie man offensiv zu Chancen kommt», gibt Sutter zu bedenken.