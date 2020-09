Ein Bild, dessen Hintergrund sich so hoffentlich nicht wieder bieten wird: Jubelnde Klotener vor leeren Rängen in der Swiss-Arena. In der Playoff-Viertelfinal-Partie am 28. Februar gegen die GCK Lions war dies wegen der damals neuen Schutzmassnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie der Fall.

Foto: Leo Wyden