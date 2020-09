Eishockey: Erfolgreiche Generalprobe – Der EHC Kloten gewinnt das letzte Testspiel Drei Tage vor dem Meisterschafts-Start in der Swiss League sind die Flughafenstädter bei der EVZ Academy angetreten. Und mit 3:1 als Sieger vom Eis gegangen. Peter Weiss

Klotens Captain Steve Kellenberger (links, hier während der Swiss-League-Partie zwischen dem EHC und der EVZ Academy im Januar 2020) bringt sein Team im letzten Testmatch 2:1 in Führung. Foto: Christian Merz

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit bestritten die Spieler von Coach Per Hanberg in der Zuger Bossard-Arena die letzte ihrer zehn Testpartien zur Vorbereitung der neuen Saison in der Swiss League. Wie schon im vorangegangenen Match am Freitag, 11. September trafen sie auswärts auf einen Ligakonkurrenten, und wie damals in Winterthur behielten sie mit 3:1 die Oberhand. Damit beendeten die Flughafenstädter die Testphase mit einer positiven Bilanz: sechs Siegen stehen vier Niederlagen gegenüber. Nur eine davon kassierten sie gegen einen Gegner, dem sie auch in der Liga gegenüberstehen werden. Jenes 1:9 vom Freitag, 4. September, in Olten war gleichzeitig die mit Abstand höchste Niederlage. Gegen die National-League-Vertreter Ambri Piotta und ZSC Lions zog Kloten indes nur knapp mit 3:4 nach Verlängerung (Ambri) respektive im Penaltyschiessen (ZSC Lions) den Kürzeren.