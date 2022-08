Eishockey: Weiterer Transfer – Der EHC Kloten holt Schmaltz und verleiht Knellwolf Der National-League-Rückkehrer gibt neue Veränderungen im Kader bekannt. Kloten verpflichtet einen neuen US-amerikanischen Verteidiger mit NHL-Erfahrung und leiht einen ehemals clubeigenen Elite-Junioren aus. red.

Zuletzt Helsinkis produktivster Verteidiger: Jordan Schmaltz im Trikot des IFK, für den er in der vergangenen Saison insgesamt 60 Mal aufs Eis ging. Foto: Tomi Natri (AOP)

Der EHC Kloten meldet die Verpflichtung eines weiteren Ausländers mit Erfahrungen in der besten Eishockey-Liga der Welt: Der US-Amerikaner Jordan Schmaltz wechselt jedoch nicht direkt aus der NHL zu den Flughafenstädtern, sondern aus der Liiga, der höchsten finnischen Spielklasse. Der 28-Jährige stand zuletzt im IFK Helsinki unter Vertrag und avancierte dort mit 33 Punkten aus 55 Spielen in der Qualifikation zum produktivsten Verteidiger seines Teams. Der 1,88 Meter grosse und 89 Kilogramm schwere Schmaltz wurde 2012 von den St. Louis Blues in der ersten Runde gedraftet. Vor seinem Engagement in der höchsten finnischen Liga verbrachte er seine gesamte Karriere in Nordamerika. Für die Blues spielte er von 2016/17 bis 2018/19 in der NHL, kam in diesen drei Saisons insgesamt 43 Mal zum Einsatz und erzielte dabei fünf Skorerpunkte. Häufiger jedoch stand er in allen drei Spielzeiten eine Stufe tiefer, in der AHL, auf dem Eis.

Seine Eishockey-Ausbildung durchlief der in Madison im US-Bundesstaat Wisconsin geborene Schmaltz im Team der Chicago Mission, in der Saison 2009/10 gehörte er gar der U17-Equipe seines Heimatlandes an. Im Auswahlteam kam er auf 15 Einsätze und zwei Skorerpunkte.

Für mehr Spielpraxis in die Swiss League

Zumindest bis auf Weiteres wird Jordan Schmaltz in der Klotener Stimo-Arena nicht gemeinsam mit Ramon Knellwolf trainieren. Der 24-jährige Ostschweizer wechselt nach sechs Saisons in Kloten leihweise zum HC Thurgau in die Swiss League. Gemäss der Medienmitteilung seines alten Arbeitgebers hatte er sich in den vergangenen vier Jahren als torgefährlicher Flügelstürmer und wichtige Stütze auf dem Weg zum Wiederaufstieg des EHC erwiesen. Tatsächlich steuerte er in 199 Spielen für Klotens Profiteam 117 Skorerpunkte bei. Schon zuvor hatte im Team der Klotener Elite-Junioren als bester Skorer der Schweizer Meisterschaft auf sich aufmerksam gemacht. Damit er weiterhin wertvolle Spielpraxis sammeln und sich weiterentwickeln könne, werde er an den HC Thurgau ausgeliehen, heisst es in der Klotener Medienmitteilung zur Begründung.

Hier spielt er noch gegen sein neues Team: Ramon Knellwolf (rechts) führt vor Thurgaus Ian Derungs die Scheibe. Foto: Robert Pfiffner

