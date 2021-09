Eishockey: Neue Stadion-Ära in Kloten – Der EHC Kloten spielt nun in der stimo Arena Nach sieben Jahren präsentiert die EHC Kloten Sport AG einen neuen Stadionpartner. Die in der Flughafenstadt ansässige stimo Generalunternehmung AG übernimmt die Namensrechte bis mindestens 2024. Dominic Duss

Stolz auf den neuen Stadionnamen: Mike Schälchli, VR-Präsident der EHC Kloten Sport AG, Stadtpräsident Rene Huber und Peter Stieger sowie Tim Reinmann (von links) von der stimo Generalunternehmung AG. Foto: Sibylle Meier

Nun ist die Katze aus dem Sack – und die Swiss Arena in Kloten Geschichte. Die EHC Kloten Sport AG hat am Montagnachmittag im Anschluss an ihre ordentliche Generalversammlung den neuen Namenspartner der Eishalle am Schluefweg bekannt gegeben. Mit der stimo Generalunternehmung AG übernimmt eine Klotener Firma mit Tätigkeitsfeld im ganzen Zürcher Unterland und darüber hinaus die Namensrechte des traditionsreichen Stadions, das 1977 gebaut worden ist.

Mike Schälchli, der kurz zuvor an der GV als Verwaltungsratspräsident der EHC Kloten Sport AG wiedergewählt worden war, zeigte sich erfreut ob des neuen Partners: «Das Eisstadion in Kloten ist ein Kulturgut in unserer Stadt. Es freut uns sehr, dass wir mit der stimo Generalunternehmung AG ein Unternehmen gefunden haben, das auch in Kloten ansässig ist und vielen Klotenerinnen und Klotener ein Begriff ist.»