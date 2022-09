Eishockey: Sieg im Testspiel – Der EHC Kloten überrumpelt seine Genfer Gäste Die National-League-Rückkehrer traf zum zweiten Mal innert 24 Stunden auf ein Team aus seiner neuen Liga. Auch diese Partie endete 4:2 – doch diesmal für die Flughafenstädter, die sich in manchen Belangen verbessert zeigten. Peter Weiss

Er macht auch gegen National-League-Verteidigungen seine Tore: Klotens Dario Meyer. So wie hier in der vorigen Saison gegen Sierre durfte er auch im Testspiel gegen Genf-Servette jubeln, und das gleich zweimal. Foto: Robert Pfiffner

Ganze 26 Sekunden waren in der Klotener Stimo Arena gespielt, als der allergrösste Teil der rund 1300 Fans zum ersten Mal jubeln durfte. Der finnische Neuzuzug Arttu Ruotsalainen hatte die Flughafenstädter in Führung gebracht. Keine zehn Minuten später führten sie nach weiteren Treffern durch Marc Marchon (8.) und Dario Meyer (11.) bereits 3:0. «Das erste Drittel war wirklich sehr gut, wir haben mit allen vier Linien Druck aufbauen können und die Tore schön herausgespielt», lobte Klotens Sportchef Patrik Bärtschi. Auch, dass das zweite Überzahl-Spiel bereits zum Torerfolg führte, trug zu seiner Zufriedenheit bei. Bei der 2:4-Niederlage am Vorabend gegen Lugano hatten die Klotener ihre Chancen mit einem Mann mehr auf dem Eis weitaus weniger effizient genutzt (ein Treffer in sechs Versuchen). «Überhaupt ist die Scheibe im Powerplay sehr gut gelaufen», fügte Bärtschi an.