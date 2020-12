Die besten Klotener Infos einblenden

*** Niki Altorfer: Der Flügel erzielte zwei der ersten vier Tore, eines mit einem Direktschuss und eines per Backhand. Er ist in Form.** Dominic Nyffeler: Der Goalie musste einige Arbeit für seinen Shutout leisten. Er verrichtete sie souverän, auch in doppelter Unterzahl.* Robin Figren: Bereits 21 Tore hat der Schwede nun erzielt – mehr hat in dieser Liga keiner geschossen. Eine Topleistung zum Jahresende.