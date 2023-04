Finne und Kanadier kommen – Der EHC Kloten verstärkt seine Offensive Miro Aaltonen verlängert seinen Vertrag beim EHC Kloten vorzeitig um ein Jahr bis 2025. Mit Niko Ojamäki (27) und Tyler Morley (31) werden zudem zwei weitere Offensivkräfte verpflichtet. red

Center Miro Aaltonen hat in seiner ersten Saison in Kloten überzeugt. Foto: Leo Wyden

In seiner ersten Saison beim EHC Kloten hat Miro Aaltonen seine Aufgabe als Spielmacher mehr als erfüllt. Der 29-jährige Finne organisierte den ersten Block, dirigierte das Powerplay, arbeitete in Unterzahl und erzielte wichtige Tore. Er war mit 51 Punkten aus 54 Spielen (19 Tore/32 Assists) der erfolgreichste Punktesammler des Teams. Aaltonen ist auf und neben dem Eisfeld ein Leader. «Die vorzeitig Vertragsverlängerung ist ein wichtiges Zeichen für unsere Kaderplanung», lässt sich Klotens Sportchef Larry Mitchell zitieren.

Zwei Meister aus Tampere

Ab nächster Saison wird neben Miro Aaltonen ein zweiter Olympiasieger beim EHC Kloten für offensiven Schwung sorgen: Niko Ojamäki, der mit einem Zweijahresvertrag ausgestattet wurde, gewann diese Saison mit Tappara Tampere neben dem finnischen Meistertitel die Champions Hockey League und war dabei bester Skorer der Mannschaft (8 Tore/5 Assists). Der rechte Flügel spielte 2021/22 an der Seite von Aaltonen bei Vityaz Podolsk in der KHL. Kein Spieler schoss in jener Saison mehr Tore als Ojamäki, der in 48 Partien auf 43 Skorerpunkte kam.

Mit Niko Ojamäki wurde ein Stürmer verpflichtet, der seine Torgefährlichkeit in mehreren Ligen unter Beweis gestellt hat. Dies ist auch eine Parallele zu Tyler Morley, der in Kloten einen Einjahresvertrag unterzeichnet hat. Er war in der Saison 2019/20 Teamkollege von Ojamäki und wurde 2021/22 mit Tampere finnischer Meister.

Der Kanadier war hauptsächlich in Nordamerika, der finnischen und der schwedischen Liga tätig und sammelte unter anderem in der Saison 2022/23 viele Punkte für die Grizzlys Wolfsburg. Im Schnitt brachte es Morley für Wolfsburg auf fast einen Skorerpunkt pro Spiel und war im Playoff einer der besten Skorer der Deutschen Eishockey Liga. Neben viel Erfahrung bringt er sehr gute läuferische Fähigkeiten und ein ausgeprägtes Spielverständnis mit.

