Eishockey: Trotz Sieg im Testspiel – Der EHC Kloten zieht noch nicht ganz durch Mit einem 5:1 in Langenthal hat der EHC Kloten nach dem 3:2 in Visp auch das zweite Saison-Vorbereitungsspiel gegen einen Konkurrenten aus der Swiss League für sich entschieden. Peter Weiss

Verteidiger mit Offensiv-Qualitäten: Simon Kindschi (rechts, hier im Laufduell mit Loic Vedova von den Biasca Ticino Rockets im Februar), zeichnet sich beim Klotener 5:1-Sieg in Langenthal als einziger Doppeltorschütze aus. Foto: Leo Wyden

Verteidiger Simon Kindschi, der an diesem Abend noch einen Treffer erzielen sollte, brachte die Flughafenstädter mit einem Powerplay-Tor in der 12. Spielminute in Führung. Zu Beginn des Mittelabschnitts erhöhten Niki Altorfer (21.) und Marc Marchon innert 53 Sekunden auf 3:0. «Die Führung war verdient, aber vielleicht ist alles etwas zu leicht gegangen», befand Sportchef Patrik Bärtschi. «Danach ist das Spiel etwas wild geworden.» Das heisst: Kloten verlor den nötigen Fokus und die taktische Linie.

Match-Telegramm Infos einblenden Langenthal – Kloten 1:5 (0:1, 1:2, 0:2) KEB. – 1 Zuschauer. – SR Potocan/Strobel; Haag/Nater. – Tore: 12. Kindschi (Figren, Faille/Ausschluss Maret) 0:1. 21. (20:47) Altorfer (Meyer) 0:2. 22. (21:40) Marchon (Faile, Kindschi) 0:3. 40. (39:17 Coffman (Ausschluss Simek) 1:3. 43. Kindschi (Figren) 1:4. 49. Hinterkircher 1:5. – Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Langenthal; 4-mal 2 Minuten gegen Kloten. – Kloten: Zurkirchen; Kindschi, Bartholet; Steiner, Gähler; G. Janett, Kellenberger; Stämpfli, Ganz; Marchon, Faille, Figren; Altorfer, Meyer, Spiller; Simek, Melnalksnis, Knellwolf; Hinterkircher, Meier, Ramel.