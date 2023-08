Eishockey-Trainingsstart – Der EHC steht jetzt schon in Kloten auf dem Eis Mit dem ersten gemeinsamen Eistraining haben die Klotener die finale Phase der Saisonvorbereitung lanciert. Mit allen neuen Spielern, dem neuen Chefcoach – und an einem neuen Ort. Peter Weiss

Der Neue mit der klaren Ansprache: Klotens Cheftrainer Gerry Fleming gefällt, was er im ersten Eistraining mit seinem fast kompletten neuen Team sieht. Foto: Christian Merz

Auf der Tribüne der Schluefweg-Halle riecht es noch nach frisch verbautem Holz und Farbe. Doch die Kühlanlage in der neu erbauten, kleinen Eishalle neben der Stimo Arena scheint bereits bestens zu funktionieren. Denn auf der Eisfläche mit den kleineren NHL-Massen haben sich 30 Klotener Eishockey-Profis rund um ihren neuen Chefcoach Gerry Fleming und seine Assistenten geschart. Aufmerksam lauschen sie seinen Anweisungen zur finalen Laufübung und fegen danach rasant über das Oval. Nur einer verfolgt das Geschehen von den Rängen aus: Dario Meyer. Der Stürmer musste sich unlängst im Bereich der unteren Extremitäten operieren lassen und fällt voraussichtlich weitere sechs Wochen aus.

«Alle Ausländer sind mitsamt ihrer Ausrüstung gut hier angekommen, keiner hatte ein Problem mit seinem Flug», berichtet Fleming nach dem Training zufrieden. «Alle sind in wirklich guter Form, wir hatten heute schon ein hohes Tempo.» Damit bestätigten die Klotener bei erster Gelegenheit auf dem Eis, was die obligaten Leistungstests zwei Tage zuvor ergeben hatten. «Im Sommertraining und zuletzt auch in den beiden Ferienwochen haben alle gut gearbeitet», fährt Fleming fort, «die konditionelle Basis stimmt, darauf können wir in den nächsten Wochen aufbauen.»

Früh alles an einem Ort

Während der neue, kanadische Chefcoach in seinem Büro offen Auskunft gibt, arbeiten seine Spieler nach dem Eistraining denn auch bereits im Kraftraum weiter. Dass die spezifischen und physischen Einheiten heuer früher als in der Vergangenheit üblich so nahtlos ineinander übergehen, schätzt Steve Kellenberger sehr. «In den letzten Jahren mussten wir für die erste Eistrainingswoche mit dem gesamten Team immer nach Wetzikon ausweichen, weil in Kloten das Eis noch nicht bereit war», schildert der Captain. «So mussten wir zuerst dorthin und für das Krafttraining wieder hierher zurückfahren. Dass wir dank der neuen Eishalle jetzt schon alles in Kloten trainieren können, macht es viel einfacher.»

Auch in der neuen, schmucken Trainingshalle selbst fühlte sich der Klotener Routinier auf Anhieb wohl. «Sie ist sehr schön geworden, da nimmt man die fünf Minuten Fussweg gerne in Kauf», sagte er lachend. Die kleineren Masse des Eisfelds seien durchaus spürbar, vor allem die geringere Breite. «Man hat das Gefühl, dass der Puck viel schneller an der Bande ist und von ihr abprallt – da muss man schon im Training hellwach sein.» Einen beträchtlichen Teil der Saisonvorbereitung auf der kleinen Eisfläche zu absolvieren, betrachtet der 36-Jährige nicht als Nachteil: «Wissen werden wir es erst hinterher, aber ich denke nicht, dass uns das schadet.»

Hohes Tempo im ersten Eistraining nach zwei Wochen Ferien: Klotener Spieler in der Schluefweg-Halle. Foto: Christian Merz

Auf jeden Fall hätten er und seine Mitspieler sich «extrem» auf das erste Eistraining in Kloten gefreut. «Natürlich gehört das Off-Ice-Training dazu, wir alle wissen, dass es ohne nicht geht», führt Steve Kellenberger aus. «Aber wenn Anfang August alle Ausländer zum Team stossen und wir wieder jeden Tag auf dem Eis stehen, dann beginnt für uns die schönste Zeit des Jahres. Dann können wir vor allem das machen, wofür wir alle Profis geworden sind: Eishockey spielen.»



Flemings gute Eindrücke

Dafür mussten sich Steve Kellenberger und Co. schliesslich lange gedulden. Der Captain und alle anderen Kloten-Cracks mit Wohnsitz in der Region nahmen heuer bereits im April das gemeinsame Training auf. In den ersten vier Wochen stand die rund 20-köpfige Gruppe dabei kein einziges Mal auf dem Element, das ihren Sport ausmacht, danach einmal, im Juli zweimal pro Woche. Mit von der Partie waren da schon die Schweizer Neuzuzüge Rajan Sataric und Leandro Profico, die beide von den SC Rapperswil-Jona Lakers nach Kloten kamen, Dominik Diem (Biel), Mischa Ramel (Winterthur) sowie Joel Marchon (Charlottetown/Kanada).



Nun vermittelt er den Klotenern seine Vorstellungen engagiert: Gerry Fleming spricht an der Taktiktafel zu seinen neuen Spielern. Foto: Christian Merz

Nach seinem Umzug aus Frankfurt in die grösste Schweizer Flughafenstadt Anfang Mai stiess auch Chefcoach Gerry Fleming zu dieser Gruppe, die nach den Plänen von Konditionstrainer Felix Stutz an ihrer Form feilte. «Es war mir sehr wichtig, die Spieler kennen zu lernen, zu sehen, wie sie als Team funktionieren, und anzufangen, ihnen meine Ideen zu vermitteln», erklärt Fleming. Und was er sah, gefiel ihm. «Sie haben einen sehr engen Zusammenhalt, kümmern sich umeinander, arbeiten sehr hart und fokussiert daran, auch physisch so fit wie nur möglich zu sein – das ist mir alles positiv aufgefallen.»

Last, but not least erklärt sich der erfahrene Coach mit dem Potenzial seines neuen Teams so zufrieden, dass er – unter der Voraussetzung, dass niemand ausfällt – vor dem Saisonstart von sich aus keine weiteren Zuzüge wünsche.

