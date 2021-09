Eishockey: Neuer Stürmer für Kloten – Der EHC verstärkt sich mit Alexei Dostoinov Der Flügel mit russischen Wurzeln schliesst sich bis Sommer 2023 den Flughafenstädtern an. Er bringt viel Erfahrung in die Mannschaft. Dominic Duss

Alexei Dostoinov wird im EHC Kloten mit der Rückennummer 65 stürmen: CEO Pascal Signer (links), Headcoach Jeff Tomlinson (mit Kappe) und Sportchef Patrik Bärtschi heissen ihn in der Stimo Arena willkommen. Foto: PD/EHC Kloten

Zwei Tage vor Beginn der Meisterschaft in der Swiss League gibt der EHC Kloten einen weiteren Zuzug bekannt. Alexei Dostoinov wechselt per sofort zu den Flughafenstädtern. Am Dienstag hatten die SCL Tigers die sofortige Vertragsauflösung mit dem Stürmer – in gegenseitigem Einvernehmen – bekannt gegeben. Weniger als 20 Stunden später steht sein Wechsel zum EHC fest.

Der 32-Jährige begann seine Juniorenzeit in der Schweiz. Er durchlief in der Organisation der ZSC Lions die Nachwuchsstufen, ehe der Russe 2006 seine Karriere zunächst kurz in seiner Heimat und dann in Nordamerika lancierte. Nach drei Spielzeiten in den USA und in der kanadischen Top-Juniorenliga OHL kehrte Dostoinov zurück und debütierte in der Saison 2008/09 mit Biel in der National League.