Eishockey: Kloten muss reagieren – Der EHC will keine Geschenke mehr verteilen Klotener tritt am Dienstag zum zweiten Mal in La Chaux-de-Fonds an. Trainer Jeff Tomlinson fordert von seiner Mannschaft mehr Disziplin und weniger Spekulation als gegen Langenthal. Dominic Duss

Eine von vielen Klotener Möglichkeiten: Ramon Knellwolf scheitert im Startdrittel an Langenthals Goalie Elien Paupe. Foto: Marcel Bieri

«Es war definitiv unsere Schuld, wir haben nachgelassen», so fasste EHC-Verteidiger Flurin Randegger die 4:5-Niederlage nach dem Penaltyschiessen in Langenthal zusammen. Headcoach Jeff Tomlinson bringt es tags darauf auf den Punkt: «Die zwei Punkte haben wir verschenkt.» Die drei Zähler waren nach der im Mitteldrittel erarbeiteten 4:1-Führung zum Greifen nah. «Das Spiel hätte längst erledigt sein sollen», seufzt Klotens Trainer. Die Chancen zum 5:1 waren da, wurden aber nicht genutzt.

Ausgerechnet am ersten Advent hat der EHC dem Gegner den Sieg geschenkt. Seit der Nationalmannschafts-Pause war es die dritte unnötige Niederlage. Die Unterländer hatten zuerst in Siders nach einem 2:0-Vorsprung noch 2:4 verloren und waren daraufhin in Zug gegen die EVZ Academy mit 1:2 gestolpert.