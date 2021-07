Unwetter in der Region – Der Einsatz der Feuerwehr begann mitten in der Nacht Die Feuerwehren von Kloten, Wallisellen und dem Embrachertal waren wegen des Unwetters stark gefordert. Fabian Boller

Die Unterführung beim Schulhaus Lufingen musste vorübergehend gesperrt werden. Video: Feuerwehr Embrachertal

«Es ist eine traurige Sache», sagt Michael Gerschwyler, Kommandant der Feuerwehr Embrachertal, und meint damit die Unwetter in der Nacht von Montag auf Dienstag. Gerschwylers Hoheitsgebiet hat es sehr stark getroffen. Vor allem in Oberembrach und Lufingen waren die aufgebotenen rund 40 Feuerwehrleute und 15 Angehörige des Zivilschutzes unterwegs. Bis am Dienstagnachmittag zählte der Kommandant 28 Einsätze seiner Feuerwehr.

Was wie ein Bach samt Wasserfall aussieht, ist in Tat und Wahrheit die Unterführung beim Schulhaus Lufingen. Foto: Paco Carrascosa

Die ersten Notrufe erreichten die Zentrale um 2 Uhr morgens. «Besonders hart hat es ein KMU in Oberembrach in der Nähe des Wildbachs getroffen», sagt Gerschwyler. Dort sei der gesamte untere Stock des Betriebes überflutet gewesen. In Lufingen musste die Fussgängerunterführung zum Schulhaus gesperrt werden, da sie mit Wasser volllief.