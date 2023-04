Fussball: Drittligist Niederweningen

– Der einst stolze Leader ist jetzt abstiegsgefährdet Nach starkem Meisterschaftsstart kämpft Niederweningen gegen die Relegation in die 4. Liga. Die Hoffnungen ruhen nun auf dem 37-jährigen Torjäger Marco Eschler, der ins Fanionteam zurückkehrt. Markus Wyss

Niederweningens Captain Cedric Spielmann (vorne) und sein Team stehen in der Rückrunde unter Druck. Foto: Sibylle Meier

Was für ein Gegensatz: Im vergangenen September, nach dem 1:1 in Embrach, sagte Niederweningens Assistenz – und Spielertrainer Sven Willimann zum Saisonziel der Wehntaler: «Wir wollen uns so lange wie möglich an der Tabellenspitze festbeissen.» Heute, acht Meisterschaftsrunden später, gibt Cheftrainer Patrick Eschler zu Protokoll: «Wir sind akut abstiegsgefährdet. Jedes Spiel ist jetzt für uns ein Cupspiel.» Seit Ende September hat sein Team nur noch zwei Punkte geholt.