Mettmi-Fest – Der Erlös aus der Tombola kommt der Nachbarschaftshilfe zugute Schülerinnen und Schüler der Klasse A1e können dank ihrer Tombola einen stolzen Beitrag an die Nachbarschaftshilfe übergeben. Alexander Rubli

Am 23. Juni 2022 fand das Mettmi-Fest statt, welches alle drei Jahre durchgeführt wird. Jede Klasse erfüllte die Aufgabe, einen Posten mit grosser Hingabe und Motivation zu gestalten. Es waren dies Food-Stände, ein Spielsalon, eine Disco, eine Wohlfühloase und viele weitere Posten, welche zu einem gelungenen Fest beitrugen. Die Klasse A1e organisierte eine Tombola. Im Vorfeld sammelte die Klasse viele tolle Preise von grosszügigen Spendern. Während des Festes mischten sich die Schülerinnen und Schüler in die Besuchermenge und verkauften Hunderte von Losen an die über 1500 Gäste. Den Erlös aus dieser Tombola-Aktion lässt die Klasse nach einer internen Abstimmung der «Nachbarschafts-Hilfe Bülach» zukommen. Es sind dies stolze 2500 Franken.

Besonders für den Fahrdienst werden noch Freiwillige gesucht

Die «Nachbarschaftshilfe Region Bülach» ist eine Organisation, die sich aus freiwilligen Helfern zusammensetzt, welche sich in ihrer Freizeit zur Verfügung stellen, Hilfe bei alltäglichen Bedürfnissen zu leisten: Einkaufen, Chauffeurdienste, Spaziergänge und viele weitere Dinge. Bereits über zehn Jahre existiert die «Nachbarschaftshilfe». Es ist eine Organisation, welche durch eine Trägerschaft finanziert wird, die lediglich die Koordination der Einsätze mitfinanziert. Die Einsätze der Helfer sind unentgeltlich. Die Gelder reichen jeweils nur knapp. Aus diesem Grund ist die «Nachbarschaftshilfe» um weitere Spenden froh. Bülach wächst mit jedem Jahr und somit auch die Zahl der Personen, unterschiedlichen Alters, welche um externe Unterstützung dankbar sind. Besonders im Bereich des Fahrdienstes würde es die Organisation begrüssen, wenn sich noch viele weitere Freiwillige melden würden.

