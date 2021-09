Erst gefährlich, jetzt alternativlos – Der erstaunliche Siegeszug des Covid-Zertifikats Beim Ausbruch der Pandemie warnte die Science-Taskforce vor einem Immunitätsausweis. Nun ist er breit akzeptiert. Wie es dazu kam. Jacqueline Büchi

Zuckerbrot und Peitsche? Nein: Covid-Zertifikat und Kuchen. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Prolog

Am 25. Februar 2020 wird der erste Covid-Fall in der Schweiz bestätigt, drei Wochen später beginnt der erste Lockdown. Auch eineinhalb Jahre später prägt die Pandemie unseren Alltag noch stark. Vieles hat sich seither jedoch verändert – ganz besonders die Art und Weise, wie über das aktuell wichtigste Instrument zur Bekämpfung der Pandemie debattiert wird: über das Corona-Zertifikat.

1. Kapitel: Erinnerung an eine dunkle Zeit

Am 22. April 2020 veröffentlicht die wissenschaftliche Taskforce ihr erstes Paper zu «serologischen Pässen», also Immunitätsnachweisen. Die Schweiz kommt gerade aus dem ersten Lockdown, und die Frage, wie die Pandemie auch mit weniger einschneidenden Massnahmen in Schach gehalten werden kann, beschäftigt das Land.