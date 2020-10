Corona im Bundeshaus – Der erste Bundesrat ist in Quarantäne Wirtschaftsminister Guy Parmelin soll an der heutigen Bundesratssitzung per Video teilgenommen haben. Eine Person aus seinem beruflichen Umfeld wurde positiv auf Corona getestet. Janine Hosp

Bundesrat Guy Parmelin muss wegen einer Corona-Infektion in seinem Umfeld in Quarantäne. Foto: Keystone

An der heutigen Sitzung des Bundesrats waren offenbar nicht alle Pulte besetzt – Guy Parmelin nahm per Video teil, wie es in Bern heisst. Gemäss mehreren zuverlässigen Quellen befindet er sich in Quarantäne, weil eine Person aus seinem beruflichen Umfeld positiv auf Corona getestet wurde. Der 60-jährige SVP-Politiker ist das erste Mitglied der Landesregierung, von dem bekannt wird, dass es in Quarantäne gehen musste.

Das Virus macht sich auch in anderen Departementen breit. Aus dem Umfeld von Karin Keller-Sutter im Justiz- und Polizeidepartement wurden bereits zwei Personen positiv getestet, eine im September, die zweite diese Woche. Derzeit befinden sich zwei Personen aus dem Generalsekretariat, also dem engeren Kreis um die Bundesrätin, in Quarantäne. Keller-Sutter selbst nahm aber an der Bundesratssitzung teil, sie sei wohlauf, wie ihr Sprecher sagt. Auch weitere Personen aus ihrem Departement arbeiten nach Absprache mit dem Oberfeldarzt wie bis anhin weiter.

Plexiglas schützte Bundesrätin

Schon vor wenigen Tagen schrammte Keller-Sutter knapp an einer Quarantäne vorbei. Die FDP-Bundesrätin hatte am Montag vergangener Woche an einer Sitzung der Geschäftsprüfungskommission teilgenommen, an der auch SVP-Nationalrat Alfred Heer zugegen war; er wurde später positiv auf das Coronavirus getestet und befindet sich in Quarantäne, zeigt aber keine Symptome. Die Bundesrätin war rundum durch Plexiglaswände geschützt und hat sich nicht testen lassen.

Wie Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga schon im März sagte, sei sich der Bundesrat bewusst, dass er eine besondere Verantwortung trage. Er halte sich selber bei allen Sitzungen streng an die Hygieneempfehlungen des BAG und halte Abstand. Der Bundesrat hat sich aber auch auf den Fall einer Erkrankung vorbereitet: Er liess bereits vor einiger Zeit eine digitale Konferenz-Infrastruktur installieren, damit seine Mitglieder auch von auswärts mitregieren können.

Auch wenn ein Bundesratsmitglied ernsthaft erkranken sollte, würden seine Amtsgeschäfte weitergeführt; jedes hat eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. Letztmals kam eine Stellvertreterin zum Einsatz, als Bundesrat Hans-Rudolf Merz mitten in der Finanzkrise einen Herzinfarkt erlitt und nicht weiterarbeiten konnte. Damals übernahm Evelyne Widmer-Schlumpf die Führung des Finanzdepartements – zuerst vorläufig, später, als das Departement frei wurde, definitiv.