Thermometer klettert auf 30 Grad – Der erste Hitzetag in der Schweiz Im Kanton Wallis sind am Abstimmungssonntag 30 Grad gemessen worden. Und das ausgerechnet auf den Tag der «Kalten Sophie».

Ausgerechnet am Tag der «Kalten Sophie» hat die Sonne gebrannt: Im Rhonetal sind bis zu 30 Grad gemessen worden. Foto: Steffen Schmidt (Keystone/Symbolbild)

In der Walliser Ortschaft Visp kletterte am Sonntag das Thermometer auf 30 Grad Celsius. Damit wurde der erste Hitzetag des Jahres in der Schweiz gemessen. So früh im Jahr wurde am Standort in Visp seit Messbeginn noch nie ein Hitzetag registriert, wie SRF Meteo auf Twitter mitteilte.

Die Messung fällt just auf den Tag der «Kalten Sophie», die eigentlich das Ende der sogenannten Eisheiligen markieren sollte. Die Frosttage vom 12. bis zum 15. Mai fanden dieses Jahr schlicht nicht statt, wie SRF Meteo in einer Mitteilung schreibt. Anders war das in den Jahren 2019 bis 2021, als es zu einer markanten Abkühlung kam.

Die Kalte Sophie Im Volksglauben lebt sie weiter Bei einer «Trefferquote zwischen 20 und 30 Prozent» handelt es sich bei den Eisheiligen laut SRF Meteo allerdings eher um einen Mythos als eine klimatologische Realität. Entgegen dem Volksmund, in dem die Eisheiligen als letzter Termin dafür gelten, kann es in Einzelfällen auch noch Ende Mai zu Bodenfrost kommen.

Aber auch Hitzetage sind während der Eisheiligen keine völlige Neuheit – sie tauchen ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts immer wieder auf.

