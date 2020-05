Neue Gemeindeordnung für Bassersdorf – Der erste Infoabend exklusiv per Videostreaming In Bassersdorf arbeitet man an neuen Grundregeln, wie die Gemeinde in Zukunft organisiert werden soll. Nun gibts eine Info über den Stand der Arbeiten – nur per Video über Youtube. Christian Wüthrich

Bassersdorf erhält eine neue Gemeindeordnung. Am 6. Juni wird sie per Videostreaming der Bevölkerung vorgestellt. Foto: Google Maps

Es wird der erste rein digitale Infoabend von Bassersdorf. Am Dienstag, 2. Juni, ab 19.30 Uhr präsentiert der Gemeinderat den Entwurf der neuen Gemeindeordnung. Wegen der Corona-Krise war lange nicht klar, ob und wie eine solche Veranstaltung überhaupt durchgeführt werden könnte, gibt Verwaltungsdirektor Christian Pleisch zu verstehen. Nun hat man sich entschlossen, eine Info zwar durchzuführen, aber das Publikum nur an den Bildschirmen zu Hause zu begrüssen.

Per Videostreaming wird erläutert, wie sich die Gemeinde ihre neue kommunale Verfassung zurechtgelegt hat und wo noch Diskussionsbedarf besteht. Dazu werden sich drei Gemeinderäte mit einem externen Berater und dem Verwaltungsdirektor in einer Liveschaltung aus Räumlichkeiten des Schulhauses Chrüzacher melden. Auf der Website der Gemeinde ist bereits an prominenter Stelle ein Link zur Videoübertragung platziert worden. «Es wird keine Möglichkeit geben, die Info vor Ort mitzuverfolgen», hält Pleisch fest.

Via E-Mail besteht derweil die Möglichkeit, schriftliche Fragen während der Präsentation live einzubringen. Zwei Gruppierungen hätten schon im Verlauf der Vernehmlassung einige Fragen gestellt, bestätigt Pleisch im Vorfeld. Der betreffende Youtube-Link der ganzen Übertragung bleibe auch nach der Online-Veranstaltung für eine bestimmte Dauer abrufbar. Alle konkreten Änderungen in der neuen Gemeindeordnung findet man bereits jetzt auf der Website der Gemeinde.