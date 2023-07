Regensberg – Der erste «Run» soll nicht der letzte gewesen sein Anlässlich des ersten «Run for the Planet» in Regensberg konnten fast 10000 Franken an die Umweltorganisationen «Myblueplanet» und «Grünwerk» übergeben werden. Run for the Planet

Die Jugendlichen der Kantonsschule Rychenberg Winterthur beim Start, im Hintergrund das Städtchen Regensberg. Fotos: PD

Um 10.15 Uhr am Samstagmorgen ging es los: Die Läuferinnen und Läufer wurden auf die zwölf Kilometer lange Trailstrecke auf die Hochwacht geschickt. Eine halbe Stunde später folgten ihnen die Teilnehmenden auf der Fünf-Kilometer-Strecke. Die Zuschauerinnen und Zuschauer hatten in dieser Zeit die Möglichkeit, sich an den Foodtrucks oder im Festzelt zu verpflegen – die Organisatoren setzten dabei auf vegetarische Speisen. Überhaupt wurde das Nachhaltigkeits-Konzept durchgezogen: Im Ziel gab es für die Teilnehmenden frisches Obst und Gemüse von umliegenden Höfen, in den Jutebeuteln, die als Finisherpreise abgegeben wurden, befanden sich Müsli, eine Zahnbürste aus Holz, ein Waschstreifen oder Bio-Maiswaffeln. Der Müll wurde vollständig getrennt, die Toiletten waren aus Holz.

Lokalmatadorin siegt

An den verschiedenen Ständen durften sich Interessierte über die Konzepte der Spendenempfänger «Myblueplanet» und «Grünwerk» informieren. Die Kinder hatten zudem die Gelegenheit, ihre Startnummern bunt zu bemalen oder Schlüsselanhänger aus alten T-Shirts zu knüpfen. Am Nachmittag traten dann die Jüngsten zu ihren Rennen an.

Später durften die schnellsten Teilnehmenden ihre Preise entgegennehmen. In der Königskategorie über die zwölf Kilometer siegte bei den Frauen die Lokalmatadorin Diane Lüthi aus Regensberg. Bei den Männern holte sich Samir Akhdar den Sieg.

Rundum positives Fazit

Mit allen Spenden, den Sponsoren und den Beiträgen der Läuferinnen und Läufer kamen zum Schluss rund 10000 Franken Gewinn zusammen, der komplett an die beiden Umwelt-Organisationen gespendet wurde. OK-Präsident Raphael Müller und sein Team sind zufrieden mit der ersten Austragung des Events. Das Wetter hätte besser nicht sein können – ein kühler Wind und etwas tiefere Temperaturen, jedoch kein Regen. Es kam zu keinen nennenswerten Zwischenfällen und die Feedbacks der Teilnehmenden waren ausschliesslich positiv. So blickt das OK bereits freudig der nächsten Austragung im Sommer 2024 entgegen.

Eine der Holzmedaillen, die an die Kinder abgegeben wurden. Dass sich bei diesem Event ein Schmetterling daraufsetzt, ist ganz treffend.

Fehler gefunden?Jetzt melden.