Kälteeinbruch zum 1. Dezember – Der erste Schnee im Unterland Pünktlich zum Dezember-Beginn fällt im Unterland der erste Schnee. Wir bringen die ersten Bilder. Wenn Sie auch Fotos haben, schicken Sie uns diese doch!

Pascale Schellenberg aus Bülach mag Schnee und ist gerne bereit, das Auto dafür von der weissen Pracht zu befreien. Foto: Sibylle Meier

Heuer hat der Winter keinen langen Anlauf genommen. Pünktlich zum öffnen des ersten Törli am Adventskalender hüllte er auch das Unterland in Weiss. Und jetzt schon steht fest: In diesem Winter hat es bereits mehr Schnee gegeben als während des ganzen vergangenen Winters. 2019/2020 musste man das kalte Weiss schon fast mit der Lupe suchen. Und das, was als vereinzelte Flocken fiel, blieb nie länger als ein paar Stunden liegen.

Kein Badewetter in Bülach heute. Foto: Daniela Schenker

Wie lange es diesmal weiss bleibt, ist ebenfalls unklar. Die Temperaturen bleiben in den kommenden Tagen zwar tief, und weitere Niederschläge sind ebenfalls angesagt. Allerdings erst am Freitag und aufs Wochenende. Und dann in Form von Regen, weil es eben wieder deutlicher über null Grad wird. Wer den Schnee also geniessen möchte, tut gut daran, dies schnell zu tun.

Der erste Schnee in Bülach. Foto: Sibylle Meier Der erste Schnee in Buelach. Foto: Sibylle Meier In Winkel weihnachtet es schon fast ein wenig. Foto: Sibylle Meier 1 / 4

Die weniger erfreuliche Seite des Winters zeigte sich allerdings auch. Im Kanton Zürich ereigneten sich schon am Morgen 40 Unfälle. Einige davon, weil Autos nicht wintertauglich ausgerüstet waren.

Wunsch erhört – es schneit. Foto: Daniela Schenker

Schicken Sie uns Ihre Winterbilder aus dem Unterland Infos einblenden Haben Sie auch Bilder vom ersten Schnee im Zürcher Unterland? Schicken Sie diese auf region@zuonline.ch. Wir sind gespannt!

Die Pemo-Arena (links) und das Primarschulhaus Zwingert mit der Baustelle für den neuen Kindergarten in Buchs. Foto: Anna Bérard

Impressinoen aus dem Glattpark. Foto: Mayumi Kinoshita Impressinoen aus dem Glattpark. Foto: Mayumi Kinoshita Impressinoen aus dem Glattpark. Foto: Mayumi Kinoshita 1 / 3

Die Kinder werden heute wohl anderes spielen. Im Bild ein Spielplatz in Winkel. Foto: Alexander Lanner

Der Morgen war kalt. Liegen ist hier eher keine gute Idee. Foto: Daniela Schenker

So sieht es in Winkel aus. Foto: Alexander Lanner

red