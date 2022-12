Winter schickt einen Gruss – Der erste Schnee im Unterland ist da Am frühen Freitagmorgen fiel der erste Schnee in der Region. Wir zeigen ihn. Martin Liebrich

Der erste Schnee ist da. Hier in Wallisellen. Foto: Daniela Schenker

Er liess sich reichlich Zeit, der Winter 2022/23. Der Oktober brachte eine Rekordwärme, der November ebenfalls, und der Dezember startete trocken oder zu warm für Schnee. Doch am 9. Dezember frühmorgens fielen die Flocken auf Unterländer Boden. Kurz nach Mitternacht querten erste Schneewolken Glattfelden, Teile des Embrachertals und die Region südlich von Kloten. Dies zeigt der Blick auf den Radar von Meteoswiss.

1 / 4 Diesem Kamerad vor dem Hockeyshop in Nürensdorf dürfte das Winterwetter gefallen. Für alle, die draussen Eishockey spielen wollen, ist aber noch eine Eisreinigung angezeigt. Foto: Christian Wüthrich

Statistisch gesehen ist der Winter einige Tage zu spät dran. Im Durchschnitt fällt der erste Schnee in der Stadt Zürich laut Meteonews schon am 28. November. Den frühesten gemessenen Neuschnee am Flughafen in Kloten gab es im Jahr 2012. Damals schneite es bereits am 27. Oktober.

Die Lage in der Region kurz nach Mitternacht. Die weissen Regionen markieren leichten Schneefall auf dem Wetterradar. Screenshot: Meteoswiss

In anderen Gebieten der Schweiz fiel mehr Schnee. Etwa in der Region Bern. Aber auch Wallisellen erwachte mit Blick auf eine dünne Schneedecke. Im Morgenverkehr war davon aber wenig bis nichts zu spüren. Behinderungen durch Schnee gab es bis 9 Uhr höchstens im kleinen Umfang. Meldungen über Unfälle liegen keine vor.

1 / 3 Im Verkehr gab es keine aussergewöhnlichen Behinderungen durch die Wetterlage. Aber Fahrzeuge, die draussen parkiert waren, mussten erst einmal vom Schnee befreit werden. Foto: Daniela Schenker

Wer die weisse Pracht fotografisch festhalten will, muss sich übrigens beeilen. Tagsüber steigt die Schneefallgrenze laut Meteoswiss auf 800 bis 1000 Meter – parallel zur Temperatur. Dann ist es wohl bald vorbei mit den Flocken.

