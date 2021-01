39. Minute

Rote Karte

YB verliert seinen Top-Stürmer: Nsame schlägt Schmid mit der linken Hand in der Hals-Gegend. Schiedsrichter Fähndrich schaut sich die Szene am Bildschirm an und verweist Nsame des Feldes. Korrekte Entscheidung des Schiedsrichters.