40 Jahre Flughafenbahnhof – Der erste Zug zum Flug – und die Queen mittendrin Die Eröffnung der Flughafenlinie der SBB am 1. Juni 1980 war ein Riesenereignis. Der erste komplett unterirdische Bahnhof der Schweiz gilt als zukunftsweisendes Meisterstück am Anfang einer neuen ÖV-Ära. Christian Wüthrich

Die britische Queen Elizabeth II. schreitet zusammen mit Bundespräsident Georges-André Chevallaz in den neuen Flughafenbahnhof zum Sonderzug nach Bern. Immer schön hinter den beiden folgen Prinzgemahl Philipp und die Ehefrau des Bundespräsidenten. Archivbild: ETH-Bibliothek Zürich

Als Queen Elizabeth II. im Frühling 1980 in Kloten landet, bereitet man ihr einen Staatsempfang erster Güte. Alles ist an jenem 29. April auf den Beinen und sieht nicht nur, wie die Queen zum ersten und einzigen Mal überhaupt Schweizer Boden betritt, sondern auch, wie sie kurz danach den Zürcher Flughafen per Bahn verlässt.