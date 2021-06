Analyse zum Nati-Theater – Der ethnisierte Blick der Schweiz auf ihre Fussballer These: Jeder Secondo, jede Seconda in diesem Land hat allmählich die Nase voll von den immer gleichen Anwürfen und Unterstellungen gegen Spieler ausländischer Herkunft. Meinung Bruno Ziauddin (Das Magazin)

Zum Verwechseln ähnlich? Die Nati-Spieler Breel Embolo (vermutlich links) und Kevin Mbabu (eher rechts). Fotos: Keystone

Darf man im Berufsleben eine Frau kritisieren, die eine schlechte Leistung erbracht hat? Natürlich, was ist denn das für eine Frage. Einen Dunkelhäutigen, der ein Projekt in den Sand gesetzt hat? Natürlich, was ist denn das für eine Frage. Eine Muslimin, die sich verrechnet, einen Transmenschen, der geschludert hat? Natürlich, natürlich.

Darf man die schlechte Leistung der Frau auf ihr Frausein zurückführen? Das in den Sand gesetzte Projekt mit der dunklen Haut des Gescheiterten erklären? Den Buchungsfehler und die unsorgfältig ausgeführte Arbeit mit Religion oder sexueller Identität? Natürlich nicht, wer käme auf eine solch hirnverbrannte Idee?