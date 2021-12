Eishockey: Erfolg in der 2. Liga – Der EV Dielsdorf-Niederhasli gewinnt das Derby zu hoch Im ersten Saisonduell der beiden Unterländer Zweitligisten schoss der ersatzgeschwächte EHC Bassersdorf doppelt so oft aufs Gäste-Tor. Doch EVDN-Goalie hielt alles, und sein Team siegte 5:0. Markus Wyss

Der Mann des Spiels: Dielsdorf-Niederhasli-Goalie Luca Forrer hat im Derby gegen anstürmende Basssersdorfer alle Hände voll zu tun, wehrt aber alles ab und feiert einen Shut-Out. Foto. Raisa Durandi

Beide Unterländer Zweitligisten standen vor dem ersten Bully ihres ersten Aufeinandertreffens in dieser Saison mit dem Rücken zur Wand. Denn beide sind schlecht in diese Spielzeit gestartet – ihren eigenen hohen Erwartungen zum Trotz. In der letzten regulären Saison 2019/20 glänzten sowohl der EHC Bassersdorf als auch der EV Dielsdorf-Niederhasli (EVDN) als Playoff-Halbfinalisten. Kein Wunder, gaben die sie beide zu Beginn dieser Saison den 4. Rang nach der Qualifikation als ihr Ziel an.

Vor dem Derby aber nahm Dielsdorf-Niederhasli Platz 7 ein Bassersdorf Rang 9. Der EVDN hat sogar bereits einen Trainerwechsel hinter sich. Nach der sechsten von nun bisher dreizehn Meisterschaftsrunden löste Sportchef Serge Cornioley, der bis dato Günter Waritsch als Assistent zur Seite stand, seinen Chef ab. Der 42-Jährige übernahm den EVDN damit bereits zum dritten Mal als Headcoach. «Wir haben Anfang Saison oft mit einem Tor Unterschied verloren, dagegen wollten wir ein Zeichen setzen», sagte Cornioley dazu.